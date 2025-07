Agonia silenziosa imprese italiane, come il regolamento di Basilea sta uccidendo il cuore produttivo del nostro Paese. Inchiesta Pnoggi

Mentre l’Europa celebra la stabilità bancaria, migliaia di piccole imprese italiane chiudono per mancanza di credito. Una strage silenziosa che nessuno vuole vedere.

Il paradosso del made in Italy

L’Italia produce i migliori vini al mondo, formaggi che fanno invidia ovunque, olio d’oliva pregiato, beni di alta moda. Eppure, molte aziende che creano queste eccellenze hanno difficoltà ad accedere al credito. Non per crisi di mercato, ma per un nemico invisibile: i criteri di rating degli accordi di Basilea.

Gli accordi di Basilea sono regole internazionali per la stabilità bancaria, voluti dal comitato di Basilea per la Vigilanza bancaria (Basel Committee on Banking Supervision – BCBS) che è stato istituito dai governatori delle banche centrali del Gruppo dei Dieci (G10), un’organizzazione internazionale che riunisce paesi di grande rilevanza economica.

Basilea I (1988) introdusse i primi requisiti patrimoniali, Basilea II (2004) aggiunse i rating e modelli interni, Basilea III (2010) rafforza i controlli post-crisi finanziaria.

Germania ha dimostrato un interesse particolare nell’attuazione di Basilea II, figurando tra i primi paesi europei a implementarne le disposizioni e a promuoverne attivamente l’applicazione.

Basilea II non è idonea alle caratteristiche dimensionali e strutturali delle imprese italiane. Basilea II rende più difficile e costoso per le piccole accedere al credito a causa della loro struttura.

Prima degli Accordi di Basilea II, il direttore della banca di paese conosceva ogni imprenditore. Sapeva che Mario del caseificio non aveva mai mancato un pagamento in 30 anni. Poi sono arrivati gli algoritmi: freddi, implacabili, incapaci di capire che dietro un fatturato di 200.000 euro c’è spesso più solidità di una multinazionale indebitata.

I numeri della catastrofe: tra 2008 e 2020 i prestiti alle imprese agricole si sono ridotti del 40%, mentre per le PMI il rapporto tra debiti finanziari e capitale netto è diminuito drasticamente dal 99,5% al 66,9% nel 2019. Il tasso di rifiuto per i prestiti alle microimprese agricole è passato dal 15% al 45%. Per le PMI in generale si registrano difficoltà crescenti nell’accesso al credito e spread eccessivi. Questi non sono solo dati statistici, ma tradizioni perdute.

Il tradimento istituzionale

Perché l’Italia non si è mai opposta? Per una miscela tossica di incompetenza e complicità. Durante i negoziati cruciali (2004-2010), il governo Berlusconi era troppo distratto per capire la portata tecnica, e le grandi banche italiane, spinsero per l’adozione dei nuovi criteri, vedendovi un’opportunità per liberarsi dei clienti meno redditizi.

In risposta all’introduzione di Basilea II fu potenziato il Fondo Centrale di Garanzia, che è lo strumento pubblico che garantisce i finanziamenti bancari alle imprese, facilitando il loro accesso al credito e riducendo il rischio per le banche. Offrendo una garanzia pubblica, si mitigano gli effetti di Basilea II, permettendo alle banche di accantonare meno capitale.

Ma quest’anno è entrato il “Basel III Finalisation” – ancora più spietato. Come ammette un esperto: “le banche lavoreranno sempre più esclusivamente con le aziende con un buon rating”. Quindi, addio microimprese, addio agricoltura familiare.

Il paradosso europeo

Germania e Francia hanno ottenuto deroghe specifiche. L’Italia implementa subito e disciplinatamente “Basel III Finalisation”. Siamo i primi della classe che rispettano regole suicide.

L’aiuto fondamentale e insostituibile dei Confidi

In questo scenario drammatico, i Consorzi di Garanzia Fidi (Confidi) rappresentano un’ancora di salvezza fondamentale per le PMI italiane. L’Italia ha il sistema di Confidi più diffuso d’Europa con 500 organismi attivi, contro i 20 della Germania, i 36 della Francia e i 23 della Spagna. I Confidi conoscono il territorio, valutano le imprese con criteri qualitativi oltre che quantitativi, mutualizzano i rischi su base settoriale. Senza i Confidi, che rilasciano garanzie fideiussorie collettive mutualistiche (che coprono fino all’80% del finanziamento richiesto dalle imprese), riducendo drasticamente il rischio percepito dalle banche. migliaia di aziende sarebbero già scomparse. Questo meccanismo permette alle imprese di accedere al credito bancario che altrimenti sarebbe negato, garantendo liquidità essenziale per investimenti e capitale circolante. I Confidi operano spesso in sinergia con il Fondo di Garanzia per le PMI, che è lo strumento principale di garanzia pubblica in Italia. Le percentuali di garanzia offerte dai Confidi, sia direttamente che tramite controgaranzie del Fondo, variano in base a diversi fattori.

Le sfide cruciali dei Confidi italiani

I Confidi in Italia stanno affrontando un periodo complesso, caratterizzato da un aumento dei rischi e delle perdite derivanti dalle insolvenze delle imprese garantite, causato da fattori come la pandemia, l’inflazione e le tensioni geopolitiche, che sta portando a maggiori accantonamenti e perdite.

Pressioni normative: le stringenti normative come Basel III e la Direttiva CRD IV (normativa chiave dell’UE, nata da Basilea III, per rendere le banche più robuste con requisiti di capitale e liquidità più stringenti), stanno imponendo anche ai Confidi requisiti patrimoniali più elevati e maggiori controlli, con conseguenti costi di compliance in aumento.

Sostenibilità economica: molti Confidi lottano per mantenere un equilibrio finanziario a causa dei margini operativi ridotti.

L’ipocrisia del sistema

Le banche non sono mai state così forti, ma sono come un ospedale efficientissimo che cura solo i sani.

Il prezzo del silenzio

Stiamo perdendo sicurezza alimentare, presidio territoriale, know-how millenario, competitività. Tra dieci anni le eccellenze italiane saranno prodotte in Spagna o Francia o da paesi dell’est (da multinazionali che avranno acquisito i nostri brand).

Serve un supporto istituzionale e normativo

Innanzitutto, sono necessari aiuti economici per i Confidi e la semplificazione degli obblighi di reporting verso le autorità di vigilanza

L’Ultima chiamata

Altri paesi hanno trovato soluzioni. La Germania ha le Sparkassen, casse pubbliche locali che non applicano rigidamente il regolamento Basilea alle microimprese. L’Italia poteva rafforzare le BCC, creare rating specifici per PMI, utilizzare banche come Artigiancassa, patrimonializzare ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) che è un ente pubblico economico italiano che svolge un ruolo fondamentale a supporto del settore agricolo e agroalimentare erogando garanzie e finanziamenti.

L’Italia, invece, ha scelto il suicidio assistito.

In conclusione, serve una battaglia europea per rivedere Basilea. È necessario un sistema bancario pubblico dedicato come quello tedesco.

Le imprese italiane meritano di essere aiutate, perché le imprese italiane sono le migliori al mondo. Producono eccellenze sfidando un fisco “vampiro” e una burocrazia

soffocante. Le imprese italiane meritano GIUSTIZIA.

Enrico Sgariboldi