Alea e Piano City Pordenone. Le note di Pordenone Capitale 2027 a Milano

PORDENONE – Musica, design e identità territoriale si sono incontrati nello showroom milanese dell’azienda d’arredo ufficio e contract Alea, nel cuore del quartiere Portanuova, per il Factory Concert di Piano City Pordenone. Un evento che ha anticipato l’edizione 2026 del festival internazionale dedicato al pianoforte e ha portato nella Capitale del design le note di Pordenone Capitale della Cultura 2027.

Sull’onda della Milano Design Week, tra tavoli, librerie, sedute e complementi d’arredo firmati Alea, un gran coda Fazioli, eccellenza mondiale nella produzioni di pianoforti (a coda e da concerto) con comune origine pordenonese, ha ospitato le esibizioni live di cinque pianisti: Alberto Marson, Filippo Zattini, Gabriele Rigo, Mauro Costantini e Aram Shekikyan. Il pubblico ha vissuto un’esperienza di ascolto immersivo, con le note che si fondevano con gli spazi e le opere della mostra di sculture e dipinti “SÍL-LOGE Percorso concettuale di Alberto Pasqual”, visitabile in showroom fino al 31 maggio.

Il Factory Concert è una collaborazione tutta pordenonese, nata dall’incontro tra Piano City Pordenone e Alea, con la partecipazione di Fazioli, il patrocinio del Comune di Pordenone, di Verso Pordenone Capitale della Cultura 2027, IO SONO FVG e Confindustria Alto Adriatico. Fra gli ospiti dell’evento Ilaria Morganti di Itinerari Paralleli, l’agenzia che ha curato assieme al Comune il progetto di candidatura, il percorso di co-progettazione e la realizzazione del dossier di Pordenone 2027.

“Siamo davvero orgogliosi – commenta il presidente di Piano City Pordenone Luigi Rosso – di aver realizzato quest’anteprima di Piano City Pordenone, che andrà in scena dal 19 al 21 giugno in città, e di aver cominciato il percorso di promozione di Pordenone Capitale fuori dai nostri confini. Grazie alla famiglia Carlot di Alea, con i fratelli Michela, Tiziano e Paolo, per l’ospitalità e ai pianisti per l’altissima qualità del concerto”.

“Crediamo molto in queste collaborazioni, anche fra settori diversi – dichiara il Ceo di Alea Tiziano Carlot -. La filosofia aziendale, come Società Benefit, e in particolare del nostro showroom di Milano, è proprio questa: ospitare eventi e generare sinergie, anche con eccellenze del nostro territorio come Piano City Pordenone, valorizzando una Cultura a 360 gradi che unisce design, musica, arte e sostenibilità”.