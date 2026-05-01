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Guerra – Trump “Via Basi Usa dall’Italia”, Aviano trema

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Alessandro Rinaldini
By Alessandro Rinaldini

GUERRA – TRUMP: “VIA BASI USA DALL’ITALIA”, AVIANO TREMA

AVIANO – Gli Stati Uniti potrebbero ridurre la presenza di soldati in Italia? “Probabile”. Donald Trump prospetta l’ipotesi di un disimpegno americano per la mancata collaborazione della Nato – Italia compresa – nella guerra condotta contro l’Iran.

“L’Italia non ci ha aiutato, la Spagna è stata orribile”, dice il presidente degli Stati Uniti. Trump in precedenza ha fatto riferimento ad una riduzione del contingente anche in Germania. In Italia sono presenti oltre 120 installazioni militari statunitensi, tra basi principali, depositi e siti radar, secondo fonti, con circa 12.000-13.000 militari americani.

Le più strategiche includono Aviano (PN), Sigonella (CT), Camp Darby (PI), Vicenza (Ederle/Del Din), Napoli, Gaeta (LT), Niscemi (CL) e Ghedi (BS). La base USAF di Aviano (PN) impiega circa 5000 militari americani e oltre 750 lavoratori civili italiani (circa 400-450 diretti e altri nel comparto commerciale Aafes). A novembre 2025, a causa di uno shutdown negli USA, sono stati segnalati ritardi nel pagamento degli stipendi per circa 400-450 dipendenti locali, situazione poi sbloccata nel corso del mese.

La base, che ospita il 31st Fighter Wing, impiega un alto numero di personale locale, oltre 750 persone incluse le attività commerciali. Il blocco del bilancio USA ha causato il mancato pagamento degli stipendi di oltre 400 dipendenti diretti e messo a rischio il personale dell’area commerciale Aafes. Ma la presenza di militari americani ad Aviano significa un indotto di milioni di euro in tutto il pordenosese per affitti di case, acquisti, ristorazione, svago. È significatamente una voce molto importante della economia della destra Tagliamento che ne risentirebbe in modo molto evidente.
Al.Rin.

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