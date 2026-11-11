Allarme bomba nelle scuole del Friuli Venezia Giulia: pioggia di email minatorie, verifiche anche a Pordenone

Oltre venti istituti coinvolti in regione. Evacuazioni precauzionali a Trieste, Udine e nell’Isontino. Le comunicazioni minatorie sono arrivate anche alle scuole della provincia di Pordenone. Indagini in corso per risalire ai responsabili.

PORDENONE – Mattinata di apprensione nelle scuole del Friuli Venezia Giulia per una raffica di email contenenti minacce di attentati e riferimenti alla presunta presenza di ordigni esplosivi negli edifici scolastici. L’allarme, scattato nella mattinata di mercoledì 11 novembre, ha interessato istituti di ogni ordine e grado in tutte e quattro le province della regione, coinvolgendo anche il territorio pordenonese.

Secondo le prime informazioni, le comunicazioni minatorie sarebbero state recapitate a quasi tutte le scuole del Friuli Venezia Giulia. In provincia di Pordenone le email sarebbero arrivate agli istituti scolastici, facendo scattare l’attenzione dei dirigenti e delle autorità. La situazione è stata seguita con particolare cautela, mentre si cercava di verificare l’attendibilità delle segnalazioni.

A Pordenone città sono state evacuate alcune scuole superiori. Tra gli istituti interessati figurano l’Ipsia Zanussi, dove gli studenti sono stati fatti uscire mentre i carabinieri effettuavano i controlli all’interno dell’edificio, il Torricelli e il Kennedy. L’allarme ha coinvolto anche il liceo Grigoletti, come documentato dalle immagini diffuse nel corso della mattinata. Segnalazioni sono arrivate inoltre da altri istituti del Friuli occidentale.

ll’emergenza una serie di messaggi di posta elettronica, inviati a centinaia di istituti italiani. Le email contenevano minacce di morte e annunciavano la presunta presenza di un ordigno esplosivo all’interno di una scuola, con riferimenti anche a un dispositivo azionabile a distanza. A firmarle un sedicente esponente di un’organizzazione terroristica che si presentava con il nome di Mikhail Andropov.

La comunicazione sarebbe partita da un indirizzo email associato a un dominio universitario di Taiwan. Un elemento sul quale si stanno concentrando gli accertamenti investigativi per ricostruire la provenienza dei messaggi e individuare i responsabili. Al momento, secondo le prime valutazioni delle autorità, la credibilità delle minacce sarebbe scarsa, ma questo non ha impedito l’attivazione dei protocolli di sicurezza e le verifiche negli edifici scolastici.

A coordinare gli interventi sono le forze dell’ordine, impegnate nei controlli e nelle operazioni di verifica. L’obiettivo è escludere qualsiasi rischio per studenti, insegnanti e personale scolastico. Nel frattempo, le evacuazioni hanno provocato disagi alle famiglie e interruzioni delle lezioni, con la necessità per molti genitori di organizzarsi per il rientro anticipato dei figli.

Sull’accaduto è intervenuto anche il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, che ha condannato duramente le minacce, definendole un atto vigliacco rivolto contro i più giovani. Fedriga ha assicurato che le forze dell’ordine stanno effettuando tutte le verifiche necessarie e ha invitato le famiglie a seguire le indicazioni delle scuole e delle autorità. Anche l’assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, ha richiamato il tema della guerra ibrida e della capacità di campagne di intimidazione diffuse attraverso la rete di provocare conseguenze concrete nella vita quotidiana. ￼

Una mattinata dunque particolarmente difficile anche per il mondo scolastico pordenonese, chiamato a gestire un’emergenza che ha assunto dimensioni regionali e nazionali. Resta ora da chiarire chi si nasconda dietro le email e quale sia il reale obiettivo della campagna di minacce.