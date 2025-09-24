Aperifipe: contributo di solidarietà per associazione Santa Lucia

PORDENONE – Grazie alla generosa collaborazione dei Partner che hanno reso possibili le degustazioni gratuite in occasione di APWERIFIPE 2025, Ascom-FIPE Pordenone ha deciso di devolvere un contributo – equivalente al valore dei prodotti offerti durante la manifestazione – all’Associazione Santa Lucia ODV di Pordenone, che si occupa di promuovere e organizzare attività di tempo libero rivolte a ragazzi e adulti con disabilità fisiche e cognitive. Un modo tangibile per trasformare la rete di collaborazioni costruita per l’evento in un’opportunità di sostegno concreto per la comunità locale.

FIPE Pordenone non è solo la rappresentanza di una delle categorie più vitali del commercio – bar e ristoranti, presidi fondamentali che tengono vive le nostre città e i nostri centri storici – ma è anche un punto di riferimento che lavora quotidianamente sul territorio e per il territorio. Numerosi sono infatti i progetti sostenuti dall’organizzazione, con l’obiettivo di contribuire al benessere non solo delle imprese associate ma della società nel suo insieme.

«Aperifipe non è solo una festa, ma la dimostrazione concreta di come la nostra categoria sappia fare rete, creare relazioni e al tempo stesso restituire valore alla comunità. I ristoratori, con la loro professionalità e la loro passione, tengono viva l’identità dei nostri centri urbani. Sostenere l’Associazione Santa Lucia significa rafforzare questo legame, trasformando un momento di convivialità in un gesto di responsabilità sociale.»

Fabio Cadamuro, presidente provinciale Ascom – FIPE Bar , sottolinea: «I bar non sono soltanto luoghi di consumo, ma spazi di incontro, socialità e condivisione. Con questa iniziativa abbiamo dimostrato che, insieme, possiamo generare non solo valore economico ma anche solidarietà. FIPE lavora ogni giorno per rappresentare e dare forza agli imprenditori del settore, ma anche per sostenere progetti che migliorano la vita delle persone e rafforzano la coesione della nostra comunità.»

Gli fa eco Federico Mariutti, componente del consiglio Giovani FIPE: «Aperifipe ci ricorda che il valore della convivialità non si esaurisce nel momento della festa, ma può trasformarsi in un gesto concreto di solidarietà. Come giovani imprenditori crediamo sia importante dare continuità a questo impegno, dimostrando che il nostro settore può essere non solo motore economico, ma anche punto di riferimento per la comunità, capace di restituire attenzione e sostegno a chi ne ha più bisogno.»