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Sabato 21 marzo su Rai 1 Pordenone protagonista di Linea Verde Italia

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Sabato 21 marzo dalle 12.25 alle 13.20, Pordenone salirà sul palcoscenico nazionale di Linea Verde Italia, il popolare programma di Rai 1 condotto da Nicola Prudente (in arte Tinto) e Monica Caradonna. Una puntata tutta da scoprire, che porterà i telespettatori a esplorare una città capace di stupire — proprio come recita il dossier “Pordenone 2027. Città che sorprende”, che le è valso il prestigioso titolo di Capitale italiana della Cultura 2027.

Per raccontarla al meglio, la troupe — circa quindici persone tra autori, tecnici, regista e conduttori — ha trascorso cinque giorni sul territorio, catturando scorci, storie e volti di una città in continua evoluzione.

Tinto e Monica esploreranno Pordenone in sella a una bicicletta, tra il verde del Parco San Carlo per scoprire l’ex Battirame e l’ex Birrificio, due luoghi carichi di storia e fascino industriale, scopriranno la musica al Parco San Valentino con l’Accademia musicale Naonis, mentre al Palazzo del Fumetto i conduttori si metteranno alla prova come apprendisti fumettisti.

Il centro storico farà da scenografia d’eccezione: i portici di Corso Vittorio Emanuele II, la Loggia e il Duomo di San Marco con i suoi splendidi affreschi sapranno conquistare anche il pubblico da casa. La vera rivelazione, però, sarà il fiume Noncello: le sue acque cristalline hanno già affascinato i conduttori durante le riprese, e in puntata li vedremo pagaiare in canoa insieme al campione olimpico Daniele Molmenti.

A raccontare la storia del fiume e i progetti per il suo futuro ci penserà l’esperto Dott. Marco Abordi. E non finisce qui: in Piazzetta San Marco, la Weisong School attende i conduttori con un’altra inaspettata sorpresa e poi alla scoperta del territorio e delle eccellenze, da Sacile ai vini tipici, dalle ville storiche alle grandi aziende internazionali.

Linea Verde Italia racconta ogni sabato un’Italia che cambia e si rinnova, attraverso mobilità dolce, natura, arte, cultura e rigenerazione urbana: questa settimana, quella storia ha il volto di Pordenone.

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