Dedica 2026, gran finale in musica tra Irlanda e soul dublinese

PORDENONE – Si chiude sabato 21 marzo, in musica, Dedica 2026, il festival che dal 14 al 21 marzo ha trasformato Pordenone in un laboratorio culturale attorno alla figura di Sorj Chalandon, tra le voci più incisive della narrativa francese ed europea contemporanea.

Al centro di molti appuntamenti, l’Irlanda del Nord e il suo conflitto, vissuto e raccontato da Chalandon in prima persona in oltre 20 anni di corrispondente per il quotidiano Liberation. I Troubles hanno rappresentato non solo uno scenario storico, ma un nodo simbolico in cui si confrontano appartenenza, coscienza, utopia e disillusione. Da quell’esperienza sono nati i suoi romanzi più intensi e profondi, dove amicizia, lealtà e tradimento diventano materia narrativa viva, restituendo tutta la complessità di una guerra identitaria e politica.

A chiudere il festival, sabato 21 marzo alle 20.45, al Capitol di Pordenone, sarà un evento musicale che dialoga idealmente con questo immaginario, portando sul palco l’energia e il ritmo di Dublino. Protagonisti Dave Finnegan’s Commitments, una delle più apprezzate soul band irlandesi, guidata da Dave Finnegan, noto al grande pubblico per il ruolo di Mickah Wallace nel film cult degli anni Novanta che ha raccontato la nascita di una band nella capitale irlandese.

Diretto da Alan Parker nel 1991, il film “The Commitments” è diventato negli anni un piccolo grande classico, capace di conquistare critica e pubblico grazie alla sua freschezza e autenticità. Interpretato da giovani musicisti spesso alla prima esperienza cinematografica, ha saputo unire racconto generazionale e passione musicale, trasformandosi in una vera icona della cultura pop europea. Il suo successo è stato accompagnato da importanti riconoscimenti internazionali e da una colonna sonora rimasta nel tempo.

Il concerto promette un’esplosione di vitalità, tra soul e R&B, con un repertorio che unisce i brani più iconici legati a quella esperienza cinematografica a un omaggio più ampio alle grandi leggende del genere. Non un semplice tributo, ma un progetto musicale autentico, capace di restituire la forza e la passione della scena di Dublino da cui Finnegan proviene.

Dalla strada al palcoscenico internazionale, il percorso dell’artista riflette una traiettoria coerente con lo spirito di Dedica: dare voce a storie che attraversano i confini, trasformando esperienze individuali in racconto condiviso.

Con questo appuntamento finale, il festival saluta il pubblico confermando la propria identità: uno spazio in cui letteratura, storia e spettacolo si intrecciano, offrendo strumenti per leggere il presente attraverso le storie e le voci che lo abitano.