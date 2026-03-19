Luigi Zanotel

di anni 97
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Ne danno il triste annuncio la moglie Rina, i figli Valfrido, Renzo e Marisa,
le nuore Ariella e Chiara, il genero Valter, gli amati nipoti
Martina con Davide, Anna con Massimo, Luca con Giorgia,
Fabio con Giulia, Alberto con Katia, Sara, le pronipoti Elena e Ambra,
il fratello, le sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.
San Vito al Tagliamento, 18 marzo 2026
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I funerali avranno luogo venerdì 20 c.m. alle ore 16.00
nel Santuario di Madonna di Rosa, ove la cara salma giungerà
dall’Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento.
Seguirà la sepoltura nel locale cimitero.
Giovedì 19 c.m. alle ore 19.10 in Santuario
sarà recitato il S. Rosario in suffragio del caro Luigi.
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Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.
NON FIORI. Eventuali offerte saranno devolute alla
Casa di Riposo di San Vito al Tagliamento.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it