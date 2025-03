Artisti per Pordenone Capitale. Evento sold out, si puó seguire su maxi schermo

PORDENONE – L’evento “Artisti per Pordenone Capitale” che si terrà domenica 6 aprile alle 18:30 al Teatro Comunale Giuseppe Verdi, ha registrato il tutto esaurito in pochi minuti dall’apertura delle prenotazioni.

Visto l’altissimo numero di richieste ricevute, l’Amministrazione comunale ha deciso di aprire per l’occasione anche il Ridotto del Teatro Verdi (via Roma) e il Capitol (via Mazzini), dove lo spettacolo sarà trasmesso su maxi schermo in diretta streaming.

Prenotazioni aperte da lunedì 31 marzo alle 16:00.

I link di prenotazione saranno disponibili nel sito del comune, nella pagina dedicata all’evento (ben visibile in home page), che risponde all’indirizzo www.comune.pordenone.it/festacapitale