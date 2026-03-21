Verso Pordenone 2027: la città si racconta alla stampa nazionale e internazionale

PORDENONE – Pordenone ha ospitato nei giorni scorsi un gruppo di giornalisti della stampa nazionale e internazionale per un educational dedicato alla scoperta del territorio: un’occasione preziosa per accendere i riflettori sulla città e proiettarne l’immagine oltre i confini nazionali.

L’iniziativa, promossa da PromoTurismoFVG in collaborazione con l’Associazione Eventi, ha guidato gli ospiti alla scoperta delle bellezze cittadine, delle mostre in corso e dei suggestivi dintorni, nell’anno in cui Pordenone si prepara a diventare Capitale italiana della Cultura.

Si inserisce così in un percorso di promozione turistica sempre più strutturato, reso possibile dal supporto della Regione Friuli Venezia Giulia e di PromoTurismoFVG, che sta portando la nostra realtà all’attenzione di un pubblico internazionale puntando su un turismo autentico, lontano dai circuiti di massa.

Un momento significativo del programma è stato l’incontro presso la Sala Consiliare del Comune, dove l’Assessore alla Cultura e al Turismo ha accolto il gruppo con i saluti istituzionali, illustrando il percorso che conduce la città verso il 2027. Una visione chiara e ambiziosa di una cultura che non è fine a sé stessa, ma diventa leva per generare connessioni virtuose — con il mondo dell’impresa, con i processi di rigenerazione urbana, con i giovani e la formazione. La cultura come motore di sviluppo a tutto tondo. Un progetto con una precisa idea di partecipazione, nato da un processo condiviso e costruito insieme ad associazioni, organizzazioni, imprese, realtà sanitarie e sociali: un modello che rimette la dimensione provinciale al centro del dibattito culturale nazionale e non solo.

Il tour ha poi offerto ai giornalisti un itinerario alla scoperta della mostra Ricordando Benedetto XIV al Museo Diocesano di Arte Sacra, la mostra fotografica dedicata a Robert Doisneau in Galleria Bertoia e le meraviglie dei dintorni — Casarsa della Delizia con il Centro Studi Pier Paolo Pasolini, il borgo di Valvasone Arzene, Spilimbergo con la Scuola Mosaicisti del Friuli — il tutto arricchito da pause dedicate all’enogastronomia locale.

Ospitare questi giornalisti, come ha ricordato l’Assessore alla Cultura e al Turismo, ha confermato che la capacità di sorprendere è la chiave di lettura più autentica di Pordenone: una città che sa stupire, che ha storie da raccontare e un progetto culturale ambizioso da condividere.