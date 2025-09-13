Ascoltare, Leggere, Crescere, presentata a Trieste e a Pordenone

PORDENONE – E’ stata presentata ufficialmente venerdì 12 settembre prima a Trieste e poi a Pordenone, la diciannovesima edizione di Ascoltare, Leggere, Crescere, rassegna d’incontri con l’editoria religiosa, promossa da Associazione Eventi, che si svolgerà dal 26 settembre al 6 ottobre prossimi a Pordenone e in altre località della Regione Friuli Venezia Giulia e confinante Veneto. Un calendario ricco e di alto profilo con 30 appuntamenti tra incontri, conferenze, tavole rotonde, oltre 90 relatori ospiti e 20 libri in presentazione, spaziando tra storia, teologia, economia, arte, poesia, sport, cinema, ecologia. Il fitto programma della manifestazione è stato illustrato dal curatore Sandro Sandrin, prima a Trieste alle ore 17 presso il Circolo Ufficiali “Villa Italia” e quindi in Duomo a Pordenone alle ore 20.45 alla presenza del vescovo di Concordia-Pordenone monsignor Giuseppe Pellegrini.

Presentazione ufficiale – La presentazione tergestina della kermesse nel pomeriggio di venerdì ha visto la partecipazione della Superiora Generale delle Figlie di Maria Ausiliatrice madre Chiara Cazzuola FMA, che nel suo intervento ripercorrerà il cammino delle donne nella Chiesa – a partire dal messaggio profetico di Paolo VI fino alle aperture recenti di Papa Francesco – che oggi vede figure femminili in ruoli di responsabilità mai raggiunti prima. La Superiora si soffermerà poi sull’impegno educativo e sociale delle Figlie di Maria Ausiliatrice, radicato nel carisma di Don Bosco e di Madre Mazzarello, sempre attenta alle giovani e al loro sviluppo integrale. In un mondo in rapido cambiamento, emerge la necessità di donne coraggiose, preparate e capaci di incidere nella società e nella Chiesa, promuovendo relazioni di fiducia, speranza e fraternità. A seguire suor Linda Pocher FMA converserà con don Marco Eugenio Brusutti, giornalista e scrittore, intorno al libro “Smaschilizzare la Chiesa? Confronto critico sui ‘principi’ di H.U. von Balthasar” (ed. Paoline). A Pordenone in serata nel Duomo Concattedrale, dopo l’illustrazione del programma spazio alla presentazione di un volume quantomai di attualità, “Educare alla pace in tempo di guerra” (Edizioni Messaggero Padova) con i co-autori don Andrea Bigalli, giornalista, docente presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose della Toscana, nonché referente per la Toscana di Libera Associazione ed Elisa Lelli, classicista e docente di scuola superiori, che in un dialogo affronteranno i temi dell’identità, della relazione, del conflitto, della guerra e del ruolo della Chiesa.

Temi e personaggi – L’edizione 2025 di Ascoltare Leggere Crescere sarà ricca di appuntamenti che spazieranno tra le più diverse tematiche. Ampio spazio ai temi di carattere teologico e alla Storia della Chiesa. Due appuntamenti saranno dedicati al Concilio di Nicea del 325 d.C., il primo concilio ecumenico cristiano. Del consesso conciliare che «ha cambiato la Storia» parlerà infatti Giovanni Maria Vian presentando il suo ultimo libro “La scommessa di Costantino” (ed. Mondadori) mentre su storia e attualità di Nicea si confronteranno Cristina Simonelli presidentessa del Coordinamento Teologhe Italiane e don Matteo Monfrinotti già docente di Teologia e Scienze Patristiche del Pontificio Ateneo Sant’Anselmo.

Ma il professor Vian, direttore emerito de L’Osservatore Romano ed ordinario di Filologia Patristica alla Sapienza, torna ospite della rassegna anche per illustrare il suo “L’ultimo papa” (ed. Macianum Press), saggio in cui ricostruisce la transizione del papato dalla fine dell’antico regime agli ultimi tre pontificati. Per parlare di Gesù ebreo e delle radici ebraiche della fede cristiana al Centro Studi Biblici di Sacile saranno ospiti padre Pino Di Luccio SJ, presidente Collegium Maximum della Pontificia Università Gregoriana e don Juan Carlos Ossandón Widow della Prelatura dell’Opus Dei, associato di Ermeneutica Biblica alla Facoltà di Teologia della Pontificia Università della Santa Croce. Di storia e attualità del monachesimo vallombrosano disquisiranno invece Francesco Salvestrini, ordinario di Storia Medievale all’Università di Firenze e padre Giuseppe Casetta abate generale della Congregazione Vallombrosana. I giornalisti Luigi Accattoli e Ciro Fusco racconteranno invece le storie di 443 nuovi martiri cristiani nell’Italia di oggi.

La giornalista e scrittrice Lucetta Scaraffia presenterà il suo libro “Dio non è così” (ed. Bompiani) in cui ricostruisce la parabola umana di otto mistiche laiche del Novecento da Simone Weil a Chiara Lubich. Spazio quindi al ricordo di Papa Luciani con Stefania Falasca, vaticanista e scrittrice, postulatrice della causa di canonizzazione di papa Giovanni Paolo I e vicepresidente della Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I.

Anche la rassegna Ascoltare, Leggere, Crescere non può non rimarca l’anno giubilare 2025 con la presentazione del denso volume del saggista e scrittore Marco Roncalli dal titolo “La Città del Perdono. Santi, artisti e briganti nei Giubilei” (ed. Scholé) che sarà ospite al UTE di Portogruaro, al Circolo della Stampa di Trieste e nella parrocchiale di Azzano Decimo.

La memoria del nostro passato recente sarà al centro di un incontro dal titolo “Cattolici ed ebrei per mano della bufera nazifascista” che vedrà tra gli altri la presenza di Johan Ickx dell’Archivio storico della Segreteria di Stato vaticana e del giurista e storico della resistenza avv. Giorgio Favretto.

Nell’anno di GO! 2025 Gorizia-Nova Gorica Capitale europea della cultura, a Nova Gorica un convegno promosso in collaborazione con il Corso di Scienze Internazionali e Diplomatiche dell’Università degli Studi di Trieste – polo goriziano –, Università di Nova Gorica, Arcidiocesi di Gorizia e Diocesi di Capodistria vedrà la presenza di studiosi e ricercatori e teologi italiani e sloveni che che parleranno di prospettive di sviluppo interculturale e urbanistico delle due città sul confine e di relazioni transfrontaliere.

Per i focus di carattere economico-finanziario promossi anche quest’anno in collaborazione con il corso “Banca e finanza” dell’Università degli Studi di Udine – sede di Pordenone –, è prevista la presenza di Stefano Marzotto, presidente Zignago Holding s.p.a. che porterà la sua testimonianza e quella del gruppo aziendale da lui presiduto.

Un panel promosso in collaborazione con Università degli Studi di Udine e Comitato Regionale CONI Friuli Venezia Giulia dal titolo “Lo sport come profezia sociale” approfondirà valori, eredità e sviluppo del territorio nell’esperienza degli olimpionici friulani e vedrà ospiti tra gli altri il campione di sci di fondo Silvio Fauner oggi nella Walk of Fame al Parco del Foro Italico di Roma, e padre José Miguel Cardoso del Dicastero per la Cultura e l’Educazione. Sul tema dell’ecologia sarà improntata una mattinata di lavoro in partnership con GEA spa dal titolo “Ecologia integrale a partire dalla Laudato Sì” che vedrà tra gli altri la presenza di padre Prem Xalxo SJ, coordinatore del diploma in Ecologia Integrale presso la Pontificia Università Gregoriana, per parlare di Educazione ecologica come fonte di coscienza e di iniziative concrete.

Una riflessione intorno al rapporto possibile tra intelligenza artificiale e intelligenza umana – anche a partire dalla nota della Santa Sede Antiqua et nova – sarà affidata al professor don Fabio Pasqualetti sdb, docente di Teorie Sociali della Comunicazione e Decano della Facoltà presso l’Università Pontificia Salesiana, in un doppio appuntamento rivolto ai docenti di ogni ordine e grado e alla cittadinanza.

Per gli incontri di argomento storico-artistico, la già premier della Polonia Hanna Suchocka, presenterà nella bella cornice di Villa Florio a Persereano di Pavia di Udine, sede della Fondazione Attilio Maseri, il suo libro “Le chiese stazionali di Roma” (ed. LEV) dove propone un itinerario quaresimale nella Città Eterna. Di catalogazione, gestione e progetti innovativi per il patrimonio culturale delle comunità di vita consacrata si parlerà in una mattinata di lavoro promossa in collaborazione con Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Pordenone, Ordine degli Ingegneri, ANCE Alto Adriatico e Consulta Regionale per i Beni Culturali ed Ecclesiastici del Triveneto con le testimonianze di addetti ai lavori ed esperti.

Anche la rassegna Ascoltare Leggere Crescere ricorda Pier Paolo Pasolini nel cinquantenario dalla morte, in un incontro rivolto alle scuole superiori promosso in collaborazione con il Centro Studi di Casarsa che vedrà Roberto Chiesi della Fondazione Cineteca di Bologna e l teologo padre Ermes Ronchi dialogare intorno al Vangelo secondo Matteo. Si parlerà poi dei santi degli emigranti in un appuntamento promosso in collaborazione con il Gruppo Cordenonese del Ciavedal, e con EFASCE ed Ente Friuli nel Mondo.

Per approfondire la presenza degli ortodossi a Trieste e del loro apporto nell’economia, si terrà un appuntamento promosso in collaborazione con Camera di Commercio Venezia Giulia e Associazione Studium Fidei che vedrà la presenza tra gli altri del teologo mons. Ettore Malnati e di Cristina Benussi, ordinaria di Letteratura Contemporanea dell’Ateneo giuliano.

La vice-presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia Paola Dalle Molle, in conversazione con Simonetta Venturin, direttrice del settimanale diocesano di Pordenone Il Popolo, presenterò il suo “Mai indifferente” (ed. ComunIcare) dove ripercorre dodici anni di articoli pubblicati nel mensile Il Momento.

Per il consueto appuntamento rivolto agli allievi della Scuola Alberghiera IAL Fvg, la rassegna ospiterà lo chef del ristorante “Al Pompiere” di Verona Marco Dandrea per parlare di cucina tradizionale oggi.

Spazio anche per questa edizione ai piccoli lettori in due appuntamenti in partnership con Progetto “Matilda mi racconti una storia?” di Daniela Dose: le lettrici saranno presenti in alcuni istituti scolastici del pordenonese mentre all’ ex-Convento di San Francesco gli autori Daniela Dose e Luca Cognolato interagiranno con le bambine e i bambini a partire dai loro libri.