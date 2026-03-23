Regina Da Dalt ved. Buosi

di anni 91
Ne danno il triste annuncio,
i figli Renzo, Emanuela, Laura e Gabriele,
le nuore, i generi, gli amati nipoti, i pronipoti
ed i parenti tutti.
I funerali si svolgeranno mercoledì 25 marzo alle ore 15:00
nella chiesa parrocchiale di Vallenoncello
ove la cara Regina giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di Vial Rotto, 16 a Pordenone.
Martedì 24 c.m. alle ore 19.00 si reciterà il santo rosario in chiesa.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
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