25 C
Pordenone
domenica , 17 Agosto 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Aviano, allerta sicurezza: rafforzati i controlli attorno alla base Usa

EVIDENZAProvincia
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone
Canadian CF-18 Hornet aircraft depart Aviano Air Base, Italy, after contributing 2,600 combat flying hours in support of NATO Operation ALLIED FORCE, and engaging in reconnaissance and surveillance in support of Operation ECHO. ALLIED FORCE objective was to degrade and damage the military and security structure of President Milosevic. Operation ECHO were patrols over either Bosnia-Herzegovina or Kosovo. The detachment will return to the 4th Wing, at Cold Lake, Alberta, Canada. The Canadiens arrived at Aviano in June of 1998.

AVIANO – Resta alta la vigilanza attorno alla base militare statunitense di Aviano. Nelle ultime settimane si sono tenuti più incontri in Prefettura a Pordenone con le forze dell’ordine, in seguito a segnalazioni ritenute preoccupanti.

L’ultima riguarda un possibile sabotaggio attribuito a gruppi russi, che avrebbero pianificato incendi nei campi vicini alla base. Secondo le informazioni raccolte, una donna sarebbe stata incaricata di scattare foto e girare video per preparare l’azione.

La base ha mantenuto lo stato di allerta Bravo Plus. Dopo una nuova riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, le misure di controllo sono state ulteriormente rafforzate. Nessun dettaglio è stato reso noto sulle minacce, per motivi di riservatezza, ma la Prefettura assicura che la situazione è sotto controllo.

Dalla base, il 31° Fighter Wing fa sapere di non aver ricevuto allerte specifiche: «Siamo in stretto contatto con le autorità italiane e pronti a garantire il massimo supporto per la sicurezza della comunità».

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia e Gianni Pertegato.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.