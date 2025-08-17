Aviano, allerta sicurezza: rafforzati i controlli attorno alla base Usa

AVIANO – Resta alta la vigilanza attorno alla base militare statunitense di Aviano. Nelle ultime settimane si sono tenuti più incontri in Prefettura a Pordenone con le forze dell’ordine, in seguito a segnalazioni ritenute preoccupanti.

L’ultima riguarda un possibile sabotaggio attribuito a gruppi russi, che avrebbero pianificato incendi nei campi vicini alla base. Secondo le informazioni raccolte, una donna sarebbe stata incaricata di scattare foto e girare video per preparare l’azione.

La base ha mantenuto lo stato di allerta Bravo Plus. Dopo una nuova riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, le misure di controllo sono state ulteriormente rafforzate. Nessun dettaglio è stato reso noto sulle minacce, per motivi di riservatezza, ma la Prefettura assicura che la situazione è sotto controllo.

Dalla base, il 31° Fighter Wing fa sapere di non aver ricevuto allerte specifiche: «Siamo in stretto contatto con le autorità italiane e pronti a garantire il massimo supporto per la sicurezza della comunità».