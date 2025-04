Calcio giovanile, in città nasce Wepn Academy per unire il territorio

PORDENONE – Un progetto per tutti i ragazzi della Città, del territorio. I Settori giovanili di Pordenone, San Francesco e Villanova danno vita alla WEPN Academy. Una collaborazione a 360 gradi che vedrà le tre Società cittadine condividere squadre, metodologia di lavoro e competenze – tecniche, sanitaria e organizzative – dei rispettivi staff.

Una squadra per Società delle categorie Giovanissimi e Allievi scenderà in campo con la maglia biancorossa WEPN, che unendo i loghi dei tre sodalizi valorizza i colori della Città, insieme – nel nuovo logo del progetto – alle iconiche porte e al Noncello dello stemma del Comune di Pordenone. “Il progetto parte a tre, ma vuole crescere ed è aperto, come le porte riprese nel logo, a tutte le realtà della Città e del territorio. Riproponiamo collaborazioni che negli anni hanno dato risultati importanti, riprendendo il nome WEPN, ora diventato Academy, del progetto affiliazioni che aveva fatto scuola in Italia”, commentano con soddisfazione il presidente Gian Paolo Zanotel e il direttore tecnico Claudio Canzian (Pordenone), i presidenti Alessandro Cimitan (San Francesco) e Paolo Daneluzzi (Villanova).

“La WEPN Academy vuol dare più soluzioni e opportunità ai ragazzi quanto alle famiglie che possono avere un riferimento educativo e formativo ancora più importante, qualificato e completo. A unirci tutti sono i colori della Città, per rafforzare l’identità e appartenenza territoriale, sentimenti fondamentali per supportare la crescita educativa e tecnica, della persona e del giovane atleta”, commenta Mirko Stefani, responsabile del Settore giovanile del Pordenone. Primo step della condivisione del progetto con il territorio sarà Pordenone-Sedegliano di domenica al Bottecchia, giorno di festa per la premiazione a fine gara della squadra neroverde per la vittoria del campionato.

Nel pre partita giocheranno insieme sul terreno dello stadio cittadino proprio i Piccoli Amici delle tre Società. A maggio seguirà un evento di condivisione con tutti i tesserati e le famiglie a Villanova.