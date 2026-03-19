Mobilità, a Pordenone parcometri intelligenti e sistema lettura targhe

PORDENONE – Dalla Fiera Intertraffic di Amsterdam soluzioni per migliorare il sistema della mobilità di Pordenone. E’ tornato con le idee chiare, dall’Olanda, l’amministratore unico di Gsm, Antonio Consorti, accompagnato nell’occasione dal direttore operativo Domenico Piasentin.

Due i filoni sui quali, da qui ai prossimi mesi, Consorti si muoverà: digitalizzazione ed innovazione.

In città, in particolare nelle aree centrali – dentro il “ring” – alcuni degli attuali parcometri potrebbero essere sostituiti con terminali che possono offrire ai cittadini varie opzioni di servizio. Dal pagamento della sosta e delle sanzioni (per il mancato acquisto del ticket per gli stalli blu) a quelli relativi al sistema PagoPa e altri canoni. Il tutto attraverso semplici click.

Per quanto riguarda l’automazione, invece, è al vaglio la possibilità di attivare i dispositivi per la lettura targhe. “Questo sistema – puntualizza Consorti – darà la possibilità agli abbonati di poter entrare ed uscire dai parcheggi in maniera molto più rapida di adesso. A questo proposito, sempre in un’ottica di migliorare l’informatizzazione di Gsm, è in ballo l’aggiornamento di una nuova piattaforma della mobilità.”

La Fiera di Amsterdam ha offerto a Consorti e Piasentin “un quadro generale che punta al rinnovamento sia dal punto di vista tecnico che meccanico”. Da qui una concreta valutazione di una spinta futura prossima verso la digitalizzazione e l’innovazione dei servizi offerti da Gsm.