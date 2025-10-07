Comune e Confcommercio insieme verso Capitale italiana cultura 2027

PORDENONE – Si è tenuto negli uffici comunali un importante incontro tra gli assessori al Turismo e Cultura Alberto Parigi, l’Assessore alle Attività produttive e Politiche per lo sviluppo commerciale Emilio Badanai Scalzotto e i rappresentanti dei settori del commercio di Pordenone.

L’incontro ha messo attorno allo stesso tavolo amministrazione comunale e associazioni di categoria per affrontare insieme le opportunità che il titolo di Capitale italiana della Cultura rappresenta per il turismo e per le attività commerciali, ristoranti e bar del territorio: un primo passo concreto per costruire un sistema di progettazione condivisa in vista del 2027.

Presenti Francesca Paviotti, Presidente Giovani Imprenditori di Ascom-Confcommercio provinciale, Silvia Radetti, Presidente Gruppo Donne Imprenditrici Ascom-Confcommercio del Friuli occidentale, Andrea Maestrello, Presidente Confcommercio Fiva, Pierangelo Dal Mas, presidente Fipe, Federico Ingargiola, Presidente di Sviluppo e Territorio, Fabio Pillon, Presidente Confcommercio – Ascom Pordenone, Silvia Gallai, Vice Presidente Confcommercio – Ascom Pordenone e Luca Penna, Direttore Confcommercio – Ascom Pordenone.

Un confronto aperto e costruttivo su alcune questioni cruciali, dalle aperture dei locali e i possibili orari estesi nelle giornate dei grandi eventi, alla valorizzazione dei locali attualmente sfitti, con l’obiettivo comune di valorizzare il tessuto economico e commerciale della città e offrire ai visitatori un’esperienza di qualità all’altezza del prestigioso titolo conquistato dalla città.

“Abbiamo convocato questo tavolo per affrontare insieme due temi strategici in vista di Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027” – spiega l’Assessore Parigi – “Il primo riguarda gli orari di apertura di bar e ristoranti: per accogliere al meglio i visitatori, è importante garantire una continuità nei servizi, in modo che la città sia viva e accogliente in ogni momento. Siamo consapevoli delle difficoltà che questo può comportare per i titolari delle attività ed è per questo che cultura e commercio hanno avviato una collaborazione ancora più stretta. Condivideremo in modo sistematico il calendario degli eventi, così che gli esercenti possano programmare le aperture tenendo presente le iniziative culturali, creando così sinergie tra cultura e attività economiche del territorio.” Persegue l’Assessore Parigi: “La seconda questione affrontata riguarda i locali sfitti del centro: stiamo elaborando una proposta a costo zero che consenta di aprire temporaneamente alcuni di questi spazi per ospitare iniziative culturali, in linea con quanto previsto dal nostro dossier di candidatura, per questo chiederemo ai proprietari degli immobili la sensibilità di contribuire semplicemente mettendo a disposizione i propri locali”.

L’Assessore Emilio Badanai Scalzotto: “Incontro costruttivo questa mattina con il direttivo di Ascom, in vista di Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027. Abbiamo posto le basi per un lavoro di squadra volto a rafforzare l’operatività del comparto commercio e pubblici esercizi, con particolare attenzione all’accoglienza e all’ospitalità. Diversi i temi affrontati insieme all’assessore Parigi, in un clima di collaborazione e condivisione di obiettivi comuni per la crescita della città.”

I rappresentanti di categoria hanno portato al tavolo di confronto le istanze e le esigenze degli operatori economici del comparto commerciale, della ristorazione e del terziario, incontrando l’ascolto attento e la disponibilità dell’Amministrazione comunale, che ha confermato il proprio impegno nell’ambito delle competenze e degli strumenti di intervento a propria disposizione. Il tavolo di lavoro ha evidenziato una significativa coesione e una comune determinazione nel definire un percorso strutturato e operativo, finalizzato a garantire che la città giunga all’appuntamento del 2027 nelle migliori condizioni per accogliere turisti e visitatori.