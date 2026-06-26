Due campioni entrano al Panathlon: Sandro Brusamarello e Daniele Molmenti accolti in serata Golf Club Aviano

AVIANO – Una serata dedicata alla cultura del golf: regole, valori, etica sportiva, qualità dei campi e criteri di valutazione,

per comprendere meglio uno sport che unisce tecnica, natura e fair play.Una lezione di storia e regole tenuta da Brosolo Francesco Golfista, Valutatore di campi da golf e Componente della Delegazione Regionale della Federazione Italiana Golf.

Una interessante serata ,organizzata dai soci golfisti Luigi Campello e Giuseppe Muto .

Durante la serata ,il Panathlon Club di Pordenone ,ha celebrato l’ingresso di due grandi atleti. Protagonisti dell’incontro, aperto dal Presidente del club Giorgio Amadio, sono stati Sandro Brusamarello, ex cestista di Serie A, e Daniele Molmenti, campione olimpico di canoa slalom.

La vicepresidente Romanina Santin ha dato ufficialmente il benvenuto a Sandro Brusamarello ,ala storica del basket italiano, protagonista in Serie A con maglie prestigiose, come nuovo socio ,consegnando l’ideale testimone dei valori panathletici: lealtà, fair play e rispetto. Mentre Massimo Passeri, Past President ha presentato Daniele Molmenti : oro olimpico a Londra 2012 nel K1 slalom, volto simbolo della canoa italiana nel mondo.

Il Presidente Amadio, ha sottolineato come l’ingresso di Brusamarello e Molmenti arricchisca il club di esperienze olimpiche e professionistiche di alto livello. Un ingresso che unisce due mondi sportivi diversi ,ma legati dalla stessa passione per l’etica nello sport.

Al centro della serata, una conferenza sul golf tra storia, regole e aneddoti, introdotta e condotta da Brosolo. Il relatore ha accompagnato i presenti in un viaggio dalle origini scozzesi del gioco fino alle regole moderne, spiegando con chiarezza curiosità e “galateo” del campo da golf. Tanti gli spunti per i soci e gli ospiti, tra cui molti neofiti incuriositi da uno sport spesso percepito come tecnico e distante.

L’intervento ha acceso il dibattito: dalle modifiche regolamentari più recenti ,all’importanza dello spirito sportivo che contraddistingue il golf.

Tra un aneddoto e l’altro, dopo l’intervento del Presidente del golf , Emanuele Zonta,

Francesco Rosanda direttore del Golf Club

Roberto Miliè maestro di golf la serata si è chiusa in un clima conviviale, suggellando l’arrivo di due atleti che portano con sé non solo i titoli, ma l’esempio di una carriera costruita sul rispetto delle regole e sull’amore per lo sport.