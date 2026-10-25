Electrolux Porcia, il futuro della fabbrica si gioca il 28 ottobre: lavoro e produzione sotto esame

PORCIA – Il futuro di Electrolux a Porcia resta in bilico e il tempo delle attese si avvicina a un nuovo passaggio decisivo. Mercoledì 28 ottobre, al tavolo tecnico convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’azienda sarà chiamata a chiarire i punti ancora aperti del piano di riorganizzazione. In gioco non ci sono soltanto i livelli occupazionali, ma anche il ruolo che lo stabilimento pordenonese continuerà a svolgere all’interno del gruppo e le prospettive di un intero territorio legato da decenni alla produzione di elettrodomestici.

La preoccupazione è tornata al centro del dibattito nei giorni scorsi, dopo la mobilitazione di martedì 20 ottobre, quando circa 400 lavoratori hanno partecipato allo sciopero e al corteo lungo la Pontebbana per chiedere certezze sul domani della fabbrica. Una protesta che ha riportato in primo piano le inquietudini delle maestranze e dei sindacati, preoccupati che la riorganizzazione possa tradursi in un progressivo ridimensionamento di Porcia, con ripercussioni sull’occupazione e sulle competenze industriali costruite negli anni.

Il piano del gruppo ha già subito alcune modifiche rispetto alle ipotesi iniziali. La prospettiva dei licenziamenti unilaterali è stata sostituita da un percorso basato su uscite volontarie incentivate, mentre a livello nazionale sono state riviste le dimensioni della riduzione del personale. Un cambiamento importante, che tuttavia non ha sciolto i dubbi sul futuro del sito friulano. Per i lavoratori, infatti, la questione centrale rimane capire quali attività resteranno a Porcia, con quali volumi produttivi e con quali garanzie per gli anni a venire.

Tra i punti più delicati c’è il mantenimento della produzione delle lavasciuga e della piattaforma tecnologica ECHE, legata alle lavatrici. Le organizzazioni sindacali chiedono che queste attività continuino a essere sviluppate nello stabilimento, evitando trasferimenti che potrebbero indebolirne la capacità produttiva. Altrettanto importante è il futuro della ricerca e sviluppo, considerata una funzione strategica per conservare competenze, innovazione e prospettive di crescita. Il timore, espresso dalle rappresentanze dei lavoratori, è che la perdita progressiva di produzioni e attività tecnologiche finisca per ridurre nel tempo il peso della fabbrica all’interno del gruppo.

A sostenere la richiesta di garanzie è scesa nuovamente in campo anche la Regione Friuli Venezia Giulia. Dopo l’incontro del 21 ottobre con le organizzazioni sindacali, gli assessori Sergio Emidio Bini e Alessia Rosolen hanno ribadito la necessità di un piano industriale più chiaro e completo, capace di offrire risposte su occupazione, produzione e funzioni strategiche. Secondo la Regione, Porcia, insieme allo stabilimento di Cerreto d’Esi, è tra i siti che rischiano di subire le conseguenze più pesanti della riorganizzazione.

La richiesta rivolta alla multinazionale è quella di arrivare al confronto ministeriale con impegni concreti e con la disponibilità a riconsiderare le scelte ancora controverse. L’obiettivo è costruire un fronte comune tra Governo, istituzioni regionali, sindacati e rappresentanze del mondo produttivo, affinché la trasformazione industriale non si traduca in una perdita strutturale di posti di lavoro e capacità manifatturiera.

Sul tavolo c’è anche il sostegno alla filiera dell’elettrodomestico. La Regione ha richiamato il bando da otto milioni di euro destinato al comparto, previsto nei prossimi mesi, precisando che l’accesso ai contributi sarà vincolato alla permanenza delle attività produttive sul territorio. Una misura che punta a sostenere le imprese, ma anche a legare gli aiuti pubblici a un impegno concreto per la salvaguardia della presenza industriale in Friuli Venezia Giulia.

Per Porcia, la partita va ben oltre i cancelli della fabbrica. Lo stabilimento rappresenta un patrimonio di professionalità, conoscenze tecniche e lavoro che coinvolge anche fornitori, aziende dell’indotto e numerose famiglie del Pordenonese. Un suo eventuale ridimensionamento avrebbe quindi conseguenze che potrebbero estendersi all’intero sistema economico locale, in una fase in cui la tenuta della manifattura è già sottoposta a forti pressioni.

Il confronto del 28 ottobre dovrà contribuire a chiarire se esistano le condizioni per trasformare le modifiche annunciate dall’azienda in un progetto industriale credibile e condiviso. Per lavoratori e istituzioni non basta una revisione delle modalità di gestione degli esuberi: servono prospettive produttive definite, investimenti verificabili e una strategia capace di mantenere Porcia al centro delle attività del gruppo.

La vertenza, dunque, rimane aperta. Nei prossimi giorni si capirà se il dialogo potrà compiere un passo avanti oppure se le distanze tra azienda e territorio resteranno profonde. Per il Pordenonese, la posta in gioco è alta: difendere l’occupazione, preservare competenze industriali e assicurare allo stabilimento un futuro che non sia segnato da un lento e progressivo ridimensionamento.