Estate a Pordenone 2025: 300 eventi diffusi in tutta la città

PORDENONE – Presentata stamattina, 13 giugno, all’Ex Convento di San Francesco la programmazione della rassegna Estate a Pordenone 2025: dal 21 giugno anche quest’anno grande musica internazionale, cultura, cinema, teatro, mostre, sport e tante attività per famiglie e bambini, animeranno tutta la città con trecento eventi che verranno realizzati in circa cinquanta location grazie alla creatività e alla vivacità di una quarantina di associazioni, sostenute e coordinate dal Comune di Pordenone.

L’Estate a Pordenone non è mai stata così diffusa come quest’anno per coinvolgere totalmente la città, tra emozioni, proposte di qualità e divertimento, e andare tutti insieme “verso la Capitale italiana della Cultura 2027”.

Esordisce il Sindaco Alessandro Basso: «Una scommessa della città post-industriale che si ricrea, rinasce, si proietta al futuro verso il 2027 e soprattutto attraverso quello che faremo dopo il 2027 come ricaduta di questo magnifico progetto di Capitale della Cultura. Insieme sentiamo questo forte senso di responsabilità con un po’ di paura come quella che si percepisce quando si sta per entrare a fare un esame, ma consapevoli di aver studiato e di essere preparati. La storia ci insegna che quando uno studente ha studiato ed è preparato può essere emozionato, ma l’esame andrà bene e noi tutti insieme faremo in modo che questo esame possa andare benissimo».

Prosegue l’assessore alla Cultura Alberto Parigi: «Questa Estate va verso Capitale della Cultura 2027, noi siamo già dentro questo percorso e abbiamo costruito un logo ad hoc, perché vogliamo tenere alta l’attenzione verso questo obiettivo, vogliamo favorire la partecipazione di tutti, associazioni, istituzioni e cittadini e vogliamo dare in questo percorso dare visibilità a questo territorio giocandoci sin da ora la carta di Capitale della Cultura. La promozione della rassegna dell’Estate a Pordenone sarà in tutta la Regione Friuli Venezia Giulia, nelle località estive di Lignano, Bibione e Grado, anche in Slovenia, Croazia e Carinzia. Invitiamo già adesso tutti a scoprire la prossima capitale della Cultura. Un ringraziamento a tutti i partner e sponsor, pubblici e privati, a tutte le associazioni senza cui naturalmente l’Estate a Pordenone non sarebbe possibile e agli uffici comunali coinvolti».

Il percorso è già iniziato e per l’occasione alcuni eventi della rassegna Estate a Pordenone 2025 saranno riconoscibili grazie al nuovo marchio dedicato, inoltre martedì 8 luglio il Comune racconterà alle associazioni e alle istituzioni le tappe verso PN2027.

A settembre, per andare “Verso PN2027”, due eventi speciali a ingresso gratuito: il 5 la Capitale della Cultura 2027 prenderà vita nel cielo del Parco San Valentino, grazie a 500 droni, regalando a tutti uno spettacolo unico, a cui seguirà il dj set di Roger Sanchez, l’artista di fama mondiale che “aprirà le danze” verso il 2027. Il 12 settembre, invece, l’appuntamento sarà in piazza della Motta per un’esperienza immersiva verso Capitale della Cultura tra le scenografie del teatro 3D della città (Teatro Urbano Multimediale) e attori dal vivo: una contaminazione per creare un dialogo sorprendente e coinvolgente.

Un’estate al SUONO di eventi unici

La musica anche quest’anno sarà protagonista (e apripista) con concerti e rassegne di respiro internazionale tra grandi eventi e proposte ecclettiche anche nei luoghi più inaspettati: l’inaugurazione, a ingresso gratuito, è programmata per sabato 21 giugno dalle 20:45 con un emozionante video di apertura e con il concerto di Karima, tra le voci più belle del nostro panorama musicale, che omaggerà con eleganza, passione e stile personale, i grandi cantautori italiani proprio nel cuore della città davanti al Teatro Verdi, dopo una performance del pianista afro-cubano Dayramir Gonzàlez proposta da Piano City Pordenone, il cui vibrante concerto jazz in piazza della Motta, dalle 23, concluderà il grande evento di apertura dell’Estate.

In questa Estate 2025 a tutta musica, il parco del San Valentino sarà la scenografia naturale di Pordenone Blues Festival e di Pordenone Live, imperdibili rassegne estive che animeranno i mesi più caldi in città con grandi concerti. Il Pordenone Blues Festival porterà a Pordenone la grande musica rock e blues internazionale con i leggendari chitarristi Joe Satriani e Steve Vai, uniti nella Satchvai band (15 luglio), il carismatico Bob Geldof con i suoi The Boomtown Rats (16 luglio), il pluripremiato Joe Bonamassa, l’unico ad essere stato ben ventisette volte al primo posto nella classifica Billboard Blues Albums, (18 luglio) e gli Afterhours, con il frontman Manuel Agnelli, per festeggiare i 20 anni del loro iconico album “Ballate per Piccole Iene” (19 luglio): il 17 luglio inoltre la rassegna approderà in centro città, trasformandola in una sorta di “french quartier” di New Orleans durante “Blues on the road” con tanti concerti e dj set. Anche quest’anno Pordenone Live strizzerà l’occhio al pubblico dei giovani e giovanissimi, infatti porterà in città il rapper Tony Boy (27 luglio), che si muove tra trap, emo rap e hip hop, con abilità nel fondere tematiche più profonde e personali con sonorità accattivanti.

A fine agosto il parco IV novembre farà da cornice al consueto appuntamento con la rassegna Music in Village, tra musica e street food, che porterà in città la regina del reggae Queen Omega & The Royal Souls (27 agosto), il rock graffiante delle Bambole di Pezza (28 agosto), la superband The Originals, formata dagli Africa Unite e The Bluebeaters (29 agosto), e la new wave di Midge Ure (30 agosto). Tra i tanti altri eventi a ritmo di note dell’Estate a Pordenone non mancheranno le avanguardie internazionali di Scenasonica all’ex Convento di San Francesco, gli omaggi alla grande musica italiana e internazionale di Fontana di Note a riempire piazza Risorgimento e musica di tutti i generi tra pop, classica, sacra, rock, soul e heavy metal.

Questa Estate 2025 conferma quindi Pordenone come di riferimento internazionale per la musica.

Come di consueto grande attenzione ai giovani artisti: a settembre il Teatro ospiterà la Gustav Mahler Jugendorchester (GMJO) e i suoi giovani talenti per due imperdibili concerti (2 e 3 settembre) diretti dal celebre Manfred Honeck, direttore della Pittsburgh Symphony Orchestra e star di fama mondiale.

Un’estate TOTALE tra PIAZZE e QUARTIERI

Tutta la città è protagonista durante l’Estate a Pordenone: dal Teatro Comunale Giuseppe Verdi, con il suo cartellone di sala, ai quartieri per vivere a pieno il potenziale di una città dinamica che ha tanto da offrire.

Nel cuore della città, a due passi dall’Ex convento di San Francesco, piazza della Motta, diventa un fulcro, uno spazio sempre più vivo ospitando Scena Bimba, la rassegna di teatro per bambini e tanta musica, come nel mese di agosto quando il Teatro Verdi vi porterà il prestigio del suo palco con la rassegna Music nights.

La scenografia del Teatro Urbano Multimediale 3D, che ha una sua programmazione, farà da cornice agli spettacoli ospitati in piazza della Motta creando un’atmosfera suggestiva e immersiva.

“Armoniosi loci”, una innovativa arena musicale itinerante a forma di pianoforte tra bio-design e suggestioni multimediali, porterà tanta musica e importanti artisti – ad inaugurarla il pordenonese Nicola Di Benedetto, virtuoso del violino – tra fine luglio e agosto in piazzetta Calderari, mentre in piazza Risorgimento concerti con “Fontana di note” e appuntamenti per riscuotere la consueta calorosa partecipazione intorno alla fontana. In piazza XX settembre anche grandi eventi di intrattenimento come la festa “Radio 80 Power” con Gazebo e Alberto Camerini, artisti simbolo degli anni 80.

Anche i quartieri saranno investiti dall’ondata di creatività: confermate le rassegne nelle aree delle case popolari di largo Cervignano e via Pontinia con musica, teatro e cinema, grazie ad un pool di associazioni.

Nel parco del Castello di Torre è confermata la rassegna di teatro e altre iniziative che con aperitivi nel parco e sulla terrazza del Castello.

Il 3, il 10 e il 17 luglio con i “Giovedì sotto le stelle” tra negozi aperti e iniziative il centro si anima fino a tarda sera, per il 17 è già in programma la piacevolissima atmosfera tra concerti e dj set di Blues on the road, le altre iniziative sono in via di definizione.

Un’estate tra MUSEI, BIBLIOTECHE e MOSTRE

I musei civici, oltre ai numerosi eventi proposti come visite guidate e incontri, offriranno anche attività destinate ai centri estivi per cui sono già pervenute numerose prenotazioni, ad oggi il museo più gettonato da queste realtà è il Museo Archeologico, un vero scrigno tutto da scoprire. Si segnala presso il Museo Civico d’Arte a Palazzo Ricchieri, la mostra di acquerello “Luigi Onofri – Luci d’Acqua”.

La Biblioteca Civica e il chiostro saranno spazi vivi con letture per i più piccini, gruppi di lettura per bambini, ragazzi, giovani adulti (18-34) e appassionati di inglese, presentazioni di libri e le armonie del Biblioteca e chiostro, lettura per bambini, gruppi di lettura, presentazioni di libri, le suggestioni musicali dell’Arpa Festival FVG e gli eventi organizzati dalla Filarmonica Città di Pordenone tra cui, l’8 luglio, il “Concerto per la città”.

Nelle biblioteche di quartiere letture animate per bambini con la rassegna “Ogni biblioteca è un’avventura. Storie e racconti dalla Persia”.

Capitolo a parte per le numerose mostre che verranno proposte durante l’Estate a Pordenone 2025: al Palazzo del Fumetto proseguono le esposizioni per conoscere i grandi protagonisti della nona arte con “Il segno di Magnus – da Alan Ford a Tex” e “La spada e la libellula – L’arte di Gōseki Kojima” oltre in luglio alla mostra “Fender Guitars” e a settembre una dedicata all’artista Paco Roca. A settembre torna il Festival della caricatura “Master faces”.

La Galleria Sagittaria propone la mostra “Alla (ri)scoperta del Cinema effimero” con gadget vintage che raccontano oltre un secolo di cinema e per chi ama la fotografia la Parrocchia Sant’Agostino propone una curiosa mostra di macchine fotografiche.

Un’estate per tutti: da zero a cento

A Pordenone una estate per grandi e piccini, verranno infatti proposte molte di iniziative per i bambini e le famiglie, per offrire stimoli ed esperienze indimenticabili: dai laboratori teatrali per bambini e ragazzi (23 giugno – 5 luglio) organizzati dal Teatro Verdi, alle iniziative tra teatro, musica e aperitivi, nel parco della Casa della Madonna Pellegrina e la rassegna “Scena Bimba”, con il suo ricco cartellone (a partire dall’11 luglio) in piazza della Motta e nei quartieri.

E per chi l’estate la vuole vivere da protagonista, oltre alle rassegne e agli eventi delle importanti realtà formative che operano sul nostro territorio, come il concorso canoro “Il tuo canto libero – città di Pordenone”, torna per il quarto anno “Young Corner” a fine giugno all’Ex Convento di San Francesco, un’iniziativa che si inserisce in una ben più ampia programmazione dedicata ai ragazzi: si tratta di un apprezzato contest per giovani e giovanissimi musicisti e band con voglia di esibirsi davanti ad una giuria, con tanto di premi per coltivare il proprio talento. Per i ragazzi inoltre è appena partita l’iniziativa “Lavori in corso” che mira a valorizzare le aree verdi, i percorsi naturalistici e le iniziative culturali della città, offrendo opportunità di occupazione e inclusione sociale ed economica ai ragazzi tra i 16 e i 21 anni.

Estate a Pordenone inoltre coinvolge anche i nostri anziani, perché a tutti gli spettacoli che si terranno in piazza della Motta, saranno invitati gli ospiti della Casa per anziani Umberto I, che parteciperanno così a momenti di socializzazione e di comunità. A settembre inoltre sono in programmazione iniziative per la celebrazione dei 130 anni di attività delle Case per anziani con eventi sia all’interno delle strutture sia all’esterno per coinvolgere la città intera.

Per gli appassionati sport verranno proposte numerose attività, oltre alla tradizionale Pordenone Pedala, tra calcio, tennis e corsa.

Un’estate per conoscere la città che sorprende con VISITE GUIDATE

Per conoscere a fondo la propria città o per chi, dalle regioni più o meno vicine, la vede per la prima volta, in cartellone sono in programma visite guidate ai luoghi più suggestivi, anche legate a temi particolari, come gli stemmi sulle caratteristiche facciate dipinte del centro (26 giugno e 4 settembre), l’archeologia industriale (3 luglio), le rogge e le mura (10 luglio), le donne che hanno fatto la storia della città (22 luglio), lo spettacolare campanile di San Marco (29 luglio, 15 agosto e 9 settembre), i palazzi Pera e Sbrojavacca (23 agosto) e le architetture e i volti del Novecento (7 agosto). Queste iniziative sono occasioni per lasciarsi sorprendere dalla bellezza e dalla cultura della città che va verso Capitale italiana della Cultura 2027, che sta avendo sempre una maggiore visibilità (domenica 15 giugno, Pordenone aprirà la nuova stagione di Linea Verde Estate su RAI1).

Anche la natura, che dialoga incessantemente con la città, avrà un ruolo importante in questa entusiasmante Estate: saranno ad esempio possibili giri in canoa nel Noncello.