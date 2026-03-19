Alceo Petraz

di anni 86
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Ne danno il triste annuncio la moglie, il figlio, la figlia,
il genero, la nuora ed i parenti tutti.
Cordovado, 18 marzo 2026
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I funerali avranno luogo sabato 21 c.m. alle ore 10.30
nel Duomo di Cordovado, ove la cara salma
giungerà dall’obitorio del locale cimitero.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Cordovado.
Venerdì 20 c.m. alle ore 19.30 in Duomo a Cordovado,
sarà recitato il S. Rosario in suffragio del caro Alceo.
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Riconoscenti, si ringraziano
quanti vorranno onorarne la memoria.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it