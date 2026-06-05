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Finestre sul mondo alla Biennale di Venezia

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

VENEZIA -“Finestre sul mondo, l’arte postale entra a scuola” ancora alla Biennale di Venezia fino al prossimo 7 giugno. Arsenale-Sale d’Armi.

In un’epoca in cui la comunicazione viaggia alla velocità di un clic, esiste ancora un gesto semplice, concreto e poetico: scrivere una cartolina, infilarla in una busta, scegliere un francobollo e spedirla a qualcuno lontano. Da questo gesto antico è nato «L’arte postale entra a scuola», un progetto educativo e artistico che ha attraversato continenti e generazioni, portando migliaia di bambini a raccontare storie, esprimere i propri sentimenti e condividere i propri pensieri con gli altri. Ogni cartolina racconta la storia di un territorio, ma in ogni immagine si percepisce il desiderio di essere ascoltati, di condividere un pezzo di mondo, di essere parte di un dialogo. Le migliaia di buste spedite, che hanno attraversato oceani e confini formano una rete vivente di relazioni educative. I bambini imparano che la comunicazione non riguarda solo l’informazione, ma anche le relazioni, l’ascolto e la reciprocità. I bambini imparano a guardare il mondo con occhi nuovi e, allo stesso tempo, a riconoscere la propria identità culturale. Attraverso i colori, le parole e le immagini, scoprono che esistono infinite forme di bellezza, che nessuna lingua è più importante di un’altra, che la diversità non divide ma arricchisce.

Il progetto diventa così un laboratorio di educazione alla pace che nasce dal contatto, dal riconoscimento dell’altro, dalla consapevolezza che ogni lettera inviata racchiude un frammento di fiducia. È un percorso fatto di piccoli gesti, di mani che scrivono, disegnano, sigillano e spediscono. Al centro del progetto c’è un messaggio profondo: ogni busta ha un mittente, ma siamo tutti destinatari. In un mondo spesso segnato da conflitti e disuguaglianze, il progetto ci insegna come costruire la fratellanza.

Un progetto Educational che coinvolge le scuole:
Istituto Comprensivo Filippo Grimani – Marghera (VE)
Istituto Comprensivo Adele Zara – Oriago di Mira (VE)
Istituto Comprensivo Giuseppe Parini Camposampiero, Padova (PD)
Istituto Comprensivo Ippolito Nievo San Donà di Piave (VE)
Istituto Comprensivo Alvise Pisani, Stra (VE)
Istituto Comprensivo Antonio Gramsci, Camponogara (VE)
Istituto Comprensivo Ponzano Veneto, Treviso
Scuola dell’infanzia dell’Annunciazione, Borbiago (VE)
Istituto Comprensivo Cavour-Mazzini annesso al convitto Audiofonolesi, Marsala (TP)
Istituto Comprensivo Ponzano Veneto, Treviso
Istituto Comprensivo Villorba e Povegliano, Villorba (TV)

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