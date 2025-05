‘Fioreria Cristallo’ 65 anni di attività commerciale: premiato Luciano Turchet

PORDENONE – E’ un testimone della città per aver gestito per 65 anni ininterrotti l’attività di fioreria in corso Garibaldi, nel cuore del centro storico di Pordenone. Non solo una vetrina commerciale, ma una figura imprenditoriale capace, con le sole mani, di lavorare e creare composizioni floreali uniche nel suo genere.

Con una semplice cerimonia, cui hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni locali, amici e familiari, Luciano Turchet, 78 anni ben portati, e la figlia Annalisa hanno festeggiato il traguardo di un’impresa commerciale che vive ancora dopo 65 anni di attività.

Un riconoscimento importante premiato anche dal Comune di Pordenone, con il sindaco Alessandro Basso e l’assessore alle attività produttive Emilio Badanai Scalzotto, con una targa dedicata a «Luciano Turchet in occasione dei 65 anni di attività che, nel tempo, con passione e perseveranza, è fiorita come le rose del suo negozio, oggi fondamentale punto di riferimento economico della città e dei cittadini». Commossi ma anche orgogliosi i titolari, che fanno parte del sistema Confcommercio, hanno detto di Pordenone: «Una città pulita, ordinata, bella in ogni aspetto urbano, che ogni turista in visita ci invidia».

La storia della fioreria comincia nel lontano 1960 quando Antonio Turchet, sopravvissuto con eroismo al regime nazista, decide di aprire in coro Garibaldi (è il 29 aprile) l’attività Cristallo grazie alle sue eccellenti conoscenze botaniche. Di lì a poco coinvolge nell’impresa il figlio dodicenne Luciano che accetta l’incarico con entusiasmo. In pochi anni la fioreria diventa punto di riferimento per la città e non solo, offrendo un servizio alla clientela e una professionalità sempre ad alti livelli. Grazie alla loro maestria il negozio diventa oggetto di culto di piante di ogni tipo, addobbi, allestimenti e corone grazie alla magia delle loro preziose mani.

Nell foto: la consegna della targa alla fioreria Cristallo.