L’evoluzione del giornalismo con le donne protagoniste, incontro il 20

PORDENONE – “Giornalismo di ieri e di oggi. Da Elisabetta Caminer alle inviate di guerra” è il titolo del convegno in programma per venerdì, 20 marzo, alle 17, a Pordenone, Palazzo Klefisch, nell’ambito delle celebrazioni collegate all’8 marzo, Giornata mondiale della donna. È indetto dal Circolo della stampa di Pordenone, in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti FVG, Articolo 21, assessorato comunale alle Pari opportunità e alle Politiche sociali, Carta di Pordenone, Confindustria Alto Adriatico.

È un omaggio alle donne giornaliste che sempre più arricchiscono il mondo dell’informazione con la professionalità e coraggio, ma anche occasione di disamina dell’evoluzione del giornalismo nell’era dell’Intelligenza artificiale.

Interverranno Fabiana Martini, portavoce di Articolo 21 per il Friuli Venezia Giulia, Paola Dalle Molle, vicepresidente dell’Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia, Valentina Voi, redattrice del Messaggero Veneto, Pietro Angelillo, presiente del Circolo della stampa, Silvia Corelli, esponente del mondo culturale pordenonese.

L’evento prende lo spunto da uno studio approfondito su Elisabetta Caminer, condotto da Silvia Corelli nell’ambito del suo dottorato all’Università di Klagenfurt, una delle sue molteplici attività culturali tra Friuli Venezia Giulia, Veneto e Paesi europei. Il Circolo della stampa ha colto questo nuovo studio su un personaggio chiave dell’inormazione e della cultura del Settecento per esaminare come, da allora, pur tra difficoltà legate a pregiudizi, discriminazioni e misogenia la donna abbia conquistato un suo posto nella società, sempre più con ruoli da protagonista.

Lo dimostra l’attuale presenza di giornaliste in tutti i settori, fino ai campi di guerra. Una presenza quasi impossibile e proibita fino a mezzo secolo fa che sempre più, con competenza e coraggio, si inserisce nei mutamenti del mondo dell’informazione che sta vivendo in modo positivo e in modo negativo una rivoluzione epocale.