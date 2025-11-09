Il friulano Andrea Mancini vince il 35° Concorso Internazionale “Città di Porcia”

PORDENONE – È il friulano Andrea Mancini il vincitore del 35° edizione del Concorso Internazionale “Città di Porcia”,che quest’anno ha avuto come strumento principe il corno. Nato a Udine nel 1996, diplomato al Conservatorio “J. Tomadini” della sua città, attualmente Andrea Mancini ricopre il ruolo di Primo Corno presso l’Orchestra della Toscana – ORT, dopo essere stato per due anni Assistant Principal Horn dei Brussels Philharmonic (2019-2021), e aver collaborato con il Teatro e la Filarmonica della Scala, il Nürnberg Staatstheater, il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra Mozart, i Bochumer Symphoniker, in veste sia di Primo corno che di cornista della fila, diretto da alcuni dei più grandi direttori d’orchestra al mondo: da Zubin Mehta a Daniele Gatti, da Daniel Barenboim a Riccardo Chailly.

Oltre al Primo Premio (€ 9.000), Andrea Mancini si aggiudica inoltre il Premio del Pubblico di € 1.000 e il Premio della Giuria Giovani € 1.000, composta da studenti degli istituti scolastici del territorio che hanno partecipato sia alla Finale con Pianoforte, che alla Finale con orchestra, per un totale di € 11.000.

La vittoria di Andrea Mancini è stata decretata nella serata di sabato 8 novembre 2025 al Teatro Verdi diPordenone, durante la Prova finale con orchestra di una delle quattro competizioni per ottoni più importanti al mondo, avvenuta dopo una settimana di intense prove eliminatorie che ha visto sfidarsi 38 concorrenti (52 gli iscritti con 19 nazioni rappresentate, di cui 38 si sono presentati a Pordenone in vista della prima prova del Concorso).

Al secondo posto il francese Antoine Jeannot (€ 5.000,00) e al terzo posto l’austriaco Daniel Loipold (€ 3.500,00). I tre finalisti si sono avvicendati sul palco della sala grande del Teatro Verdi di Pordenone per l’ultima decisiva prova, la Finale con orchestra insieme alla FVG Orchestra diretta dal M° Massimiliano Caldi, musicista di ampia esperienza internazionale sia in campo sinfonico che operistico, con una particolare attenzione alla musica contemporanea e alla valorizzazione di opere dell’Ottocento.

Vincitore assoluto del Concorso “G. Fitelberg” (1999), Massimiliano Caldi ricopre attualmente la carica di Direttore Principale della Filarmonica Subcarpatica “A. Malawski” di Rzeszów.

I tre concorrenti si sono sfidati su due brani a scelta del grande repertorio per corno e orchestra: il Concertino per corno e orchestra di Carl Maria von Weber, eseguito dal francese Antoine Jeannot, e il Concerto n. 2 per corno e orchestra di Richard Strauss, interpretato sia da Andrea Mancini che dall’austriaco Daniel Loipold. In attesa del verdetto da parte della giuria tecnica, il programma della serata si è completato con l’esecuzione della Sinfonia n. 94 in sol maggiore “La sorpresa” di Franz Joseph Haydn.

La Giuria tecnica, presieduta da Giulio Corti (Italia), è stata composta da Katia Foschi (Italia), Kristina Mascher-Turner (USA/Lussemburgo), Frank Lloyd (UK), Quan Wen (Cina), Anneke Scott (UK) e Will Sanders (Olanda).

Il Presidente di giuria e il Direttore artistico del Concorso Giampaolo Doro hanno espresso piena soddisfazione sia per l’alta qualità dei partecipanti, che con la loro presenza confermano l’importanza di questa manifestazione a livello internazionale, sia per la presenza del pubblico in tutte le fasi eliminatorie. Il Direttore artistico Doro inoltre ha sottolineato la presenza in sala alla Finale con orchestra di alcuni concorrenti eliminati nelle fasi precedenti che, pur provenendo da lontano, hanno deciso di rimanere fino alla fine del Concorso per poter assistere a tutte le fasi della manifestazione.

Antoine Jeannot, Francia

Antoine Jeannot ha iniziato a suonare il corno all’età di sei anni presso l’École départementale de musique de Haute-Saône. Appassionato di questo strumento fin dalla più tenera età, prosegue il suo corso alla Scuola di musica di Vittel e poi al Conservatorio Regionale di Nancy.

Dopo aver conseguito la maturità, entra all’Accademia superiore di musica di Strasburgo e poi al Conservatorio di Parigi – CNSMDP nella classe di Benoit de Barsony. Vincitore dell’Académie Stanislas di Nancy e del Concorso nazionale di corno Corfinés, ha anche partecipato all’Orchestre français des jeunes nel 2022 e al Pacific Music Festival in Giappone nel 2024. Ha già avuto l’opportunità di suonare con diverse orchestre francesi come l’Orchestre National de France, l’Orchestre National de Lyon, l’Orchestra filarmonica di Strasburgo, l’Orchestra nazionale di Metz, nonché con le orchestre dell’Opéra national de Lorraine e dell’Opéra de Tours.

Daniel Loipold, Austria

Daniel Loipold, nato nel 1996, ha ricevuto la sua prima lezione di corno all’età di 5 anni. Tra il 2010 e il 2015 è stato un giovane studente presso l’università privata Gustav Mahler di Klagenfurt con il prof. Werner Loipold e presso l’Università delle Belle Arti di Graz con il professor Raimund Zell. Dal 2015 al 2021 ha studiato con Raimund Zell presso l’università privata Anton Bruckner di Linz.

Dal 2016 è corista solista presso la Brucknerorchester Linz. Da allora Daniel Loipold è un ospite regolare in orchestre come la WDR Sinfonieorchester, l’Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese, la DSO di Berlino, la Mozarteumorchester Salzburg e la Radio-Symphonieorchester Wien.

Nel 2014 ha vinto il premio musicale Lions austriaco e nel 2020 il 2° premio al Concorso internazionale Mozart di Salisburgo. Da allora è solista con diverse orchestre in Austria e in Germania, tra cui la Schlesische Kammerorchester, la Philharmonie Gotha, la Bruckner Orchester Linz e la Carinthian Sinfonieorchester.