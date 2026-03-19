Associazione Fadiesis: al via rassegna Laudate Dominum

MONTEREALE VALCELLINA – Montereale Valcellina, con le sue frazioni, accoglie una straordinaria concentrazione di organi, alcuni di valore storico e di preziosa qualità sonora, che contribuiscono ancora oggi a rendere presente e viva la musica sacra.

Non è un caso, dunque, che la Rassegna LAUDATE DOMINUM, promossa dal Comune di Montereale Valcellina e organizzata con la collaborazione dell’Associazione Musicale Fadiesis e delle Parrocchie del Comune di Montereale, sia così ben radica e apprezzata in tutto il territorio, attraendo un pubblico sempre più appassionato anche da fuori i confini locali.

La Rassegna, arrivata quest’anno alla nona edizione, ha riscontrato fin da subito un grande interesse e un’attiva partecipazione delle Parrocchie e delle Frazioni, con l’obiettivo sia di far ascoltare l’organo nella sua veste solistica sia di proporlo in connubio con altri strumenti, ponendo attenzione alla varietà del repertorio e accompagnando il pubblico nella lettura della proposta musicale.

LAUDATE DOMINUM, per questo taglio artistico e culturale, ha riscosso un successo oltre le attese, con la forte partecipazione della stessa popolazione locale che apprezza la ricaduta di questa iniziativa sul territorio, dimostrando che fare cultura significa anche preservare e coltivare le proprie radici e creare occasioni d’incontro e di ascolto.

Per info: www.fadiesis.org, [email protected]

L’ingresso è gratuito a tutti i concerti

La Rassegna è promossa da Comune di Montereale Valcellina, Associazione Musicale Fadiesis, Parrocchie di Grizzo – San Leonardo – Malnisio – Montereale Valcellina

Programma

Venerdì 20 marzo ore 21.00 – Chiesa Parrocchiale di Grizzo

Andrea Trovato, organo

Silvia Martinelli, voce

La rassegna inaugura il suo percorso venerdì 20 marzo con un appuntamento di profonda spiritualità dal titolo “Verso la luce: meditazioni per la Quaresima” dedicato all’intimo dialogo tra organo e voce. Il concerto si configura come un vero e proprio itinerario dell’anima durante il quale il pubblico è invitato a un momento di raccoglimento e riflessione in preparazione alla Pasqua. L’organo verrà presentato nella sua veste di guida preziosa che, sostenendo il canto, ne amplifica il messaggio e rende la preghiera un’esperienza ancora più profonda. In programma musiche di grandi maestri come J. S. Bach, D. Buxtehude, A. Vivaldi, G. F. Haendel, W. A. Mozart e B. Galuppi.

Domenica 22 marzo ore 18.00 – Chiesa Parrocchiale di San Leonardo Valcellina

Donato Giupponi, organo

Gianni Fassetta, fisarmonica

Il secondo appuntamento della rassegna permetterà al pubblico di ascoltare l’organo in un dialogo inedito e affascinante con la fisarmonica. Due strumenti apparentemente distanti, ma uniti da una radice comune: entrambi, infatti, traggono voce dal movimento di un mantice. Questo binomio darà vita ad un intreccio di timbri caldo e avvolgente: le sonorità ricche e sempre cangianti dell’organo si fondono con l’espressività della fisarmonica offrendo al pubblico un’esperienza d’ascolto nuova, dove la tradizione organistica si apre a suggestioni timbriche inaspettate. In programma musiche di J. S. Bach, G. Piazza, G. Valeri, G. F. Haendel, A. Soler.

Venerdì 27 marzo ore 21.00 – Chiesa Parrocchiale di Malnisio

Corale Polifonica di Montereale Valcellina

Maurizio Baldin, direttore e maestro concertatore

Juri Lanzini, organo

Il terzo appuntamento della rassegna segna un momento di altissima intensità drammatica e spirituale, grazie alla preziosa collaborazione con la Corale Polifonica di Montereale Valcellina. Protagonista assoluta della serata sarà la Via Crucis di Franz Liszt, un capolavoro della maturità del compositore ungherese che rappresenta uno dei vertici della musica sacra del XIX secolo. In quest’opera, l’organo e il coro si fondono per ripercorrere le quattordici stazioni della Passione di Cristo, in un linguaggio musicale che alterna momenti di nuda asprezza a passaggi di profonda dolcezza. Un evento che unisce la forza della coralità polifonica alla solennità dell’organo, offrendo una delle pagine più toccanti dell’intero repertorio sacro ottocentesco. Aprirà e chiuderà la serata in veste di solista all’organo Juri Lanzini con musiche di F. B. Mendelsshon e J. Brahms.

Domenica 29 marzo ore 18.00 – Chiesa Parrocchiale di Montereale Valcellina

Francesco Scarcella e Addolorata Carrozzo, organo a quattro mani

La rassegna si chiude domenica 29 marzo celebrando l’organo in tutta la sua magnifica complessità. L’ultimo concerto vede infatti lo strumento protagonista assoluto attraverso la tecnica dell’esecuzione a quattro mani. La sinergia tra i due esecutori permetterà di esplorare linguaggi musicali diversi e architetture compositive imponenti, capaci di riempire la Chiesa di Montereale con una ricchezza timbrica travolgente. Un finale che metterà in mostra lo splendore e la potenza dello strumento, trasformando la percezione sonora in un’esperienza di pura maestosità. In programma musiche di G. F. Haendel, W. A. Mozart, G. Rossini, P. Mascagni, G. Faurè.