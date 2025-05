Il pordenonese Matteo Doretto al 6^ Rally Hungary 2025

PORDENONE – Trasferta tutta da scoprire per Matteo Doretto e Andrea Budoia, che venerdì 9 e sabato 10 maggio saranno in gara al 6° Rally Hungary, secondo appuntamento del Campionato Europeo Junior, la serie alla quale il rallysta pordenonese partecipa – sostenuto da ACI Team Italia – in virtù del successo nel campionato junior tricolore nel 2024.

Doretto è consapevole che il primo anno nella kermesse continentale è destinato a rappresentare una presa di contatto con una tipologia di gare che si differenziano in modo consistente da quelle italiane. In Ungheria sono previsti poco meno di 190 chilometri di prove speciali, vale a dire quasi il doppio dei chilometraggi italiani. Ma va bene così. L’esperienza del 2025 può rappresentare un buon allenamento in vista del 2026. Del resto, neanche in Italia Matteo Doretto ha vinto al primo colpo, accumulando esperienza nel 2023, per poi aggiudicarsi il titolo Junior l’anno dopo.

Alle spalle del pilota pordenonese – nel 2025 – c’è già il 42° Rally Sierra Morena-Córdoba Patrimonio de la Humanidad 2025, prova di apertura del campionato europeo che si è disputata in Spagna il primo week end di aprile; con un crescendo di prestazioni, Doretto ha concluso il rally in settima posizione dicategoria, su 17 equipaggi classificati. Anche in Ungheria il pilota -che nel 2025 conta sull’aiuto della Gass Racing – ha voglia di fare esperienza, puntando a capire nel corso delle prove speciali quale è il proprio ritmo di gara.