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MATCH4 porta a Pordenone i buyer dei mercati emergenti

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – E’ in programma il 18 e 19 marzo alla Fiera di Pordenone MATCH4 – Business Matching, la due giorni di incontri B2B che mette in contatto le imprese italiane del mobile e design con operatori internazionali selezionati.

Sono 34 le aziende presenti, con 28 stand allestiti nel padiglione 1 e una significativa partecipazione del Friuli Venezia Giulia, rappresentato da otto imprese del Cluster FVG Legno Arredo Casa. Attesi 50 buyer tra importatori, distributori, architetti e contractor provenienti da Paesi dell’Asia Centrale e dell’Est Europa, mercati in forte crescita e sempre più interessati al Made in Italy.

Le delegazioni estere sono organizzate da ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e dalla Camera di Commercio Italia-Uzbekistan, con l’obiettivo di favorire contatti diretti e nuove opportunità commerciali.

«Il settore del mobile resta strategico per il territorio e l’internazionalizzazione è decisiva per la crescita», sottolinea Renato Pujatti, evidenziando il valore dell’iniziativa nel creare connessioni concrete tra domanda e offerta.

L’iniziativa è organizzata da Pordenone Fiere in collaborazione con Medinit srl, (agenzia specializzata nell’internazionalizzazione delle imprese italiane del settore legno-arredo), Cluster FVG Legno Arredo Casa e Tecne, azienda speciale della Camera di Commercio delle Marche.

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