4.3 C
Pordenone
mercoledì , 7 Gennaio 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

In centro città ben 154 vetrine vuote. Pronto un piano per bloccare le chiusure

EVIDENZAPordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Il censimento del Comune di Pordenone fotografa la crisi del commercio cittadino: sono 335 i negozi sfitti tra centro e periferie, di cui 154 solo nel cuore della città. Un dato che racconta le difficoltà del commercio tradizionale, schiacciato dall’e-commerce e dai costi di gestione.

Nei corsi principali, Vittorio Emanuele e Garibaldi, si contano una ventina di vetrine vuote. Ma l’amministrazione comunale prova a reagire. Domani, 8 gennaio, l’assessore al Commercio Emilio Badanai Scalzotto, insieme all’assessore alla Cultura Alberto Parigi, presenterà un piano per arrestare la chiusura delle serrande e rilanciare il centro.

Tra le misure allo studio, una fiscalità di vantaggio per i proprietari: meno tasse per chi affitta, con un taglio dell’Ilia, per sbloccare un mercato immobiliare oggi fermo. «Pordenone non resta a guardare il declino – sottolinea il sindaco Alessandro Basso – ma si muove in linea con le innovazioni della legge regionale», puntando su un lavoro di squadra con Confcommercio e le associazioni di categoria.

Il piano guarda anche al riuso degli spazi: vetrine trasformate in infopoint, gallerie, uffici, botteghe artigiane e gourmet, con l’obiettivo di mantenere i locali attivi almeno fino al 2027, anno di Pordenone Capitale italiana della Cultura. «Il centro deve diventare un organismo vivo – spiega Badanai – dove la vetrina non è solo vendita, ma luogo d’incontro e servizi».

Un percorso graduale che coinvolgerà eventi culturali, operatori economici e privati, e che si inserisce in una visione più ampia di rigenerazione urbana, tra decoro, verde e nuovi arredi. Pordenone prova così a riaccendere le luci del centro e a trasformare la crisi in opportunità.

Ultime news

Necrologi

Saccon Evaristo

Flavio -
Necrologi

Turchetto Esterino

Flavio -
Necrologi

Pianta Orfeo

Flavio -

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Marilena Brunetti, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Enrico Sgariboldi, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.