Inaugurata la nuova sede Aci: partenariato pubblico-privato

EVIDENZAPordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Si è svolta l’inaugurazione della nuova sede di ACI Pordenone, un momento di celebrazione e rilancio per l’Automobile Club del territorio e per tutti i cittadini che vi si rivolgono quotidianamente per servizi, assistenza e consulenza in materia di mobilità e sicurezza stradale.

Il progetto è stato realizzato in sinergia con AP Solutions e Sara Assicurazioni — società di cui Automobile Club d’Italia detiene la maggioranza delle azioni — a conferma della solidità e della visione strategica del sistema ACI. Una collaborazione che il sindaco di Pordenone, Alessandro Basso, presente all’evento, ha definito un esempio virtuoso di partenariato pubblico-privato, capace di generare valore per l’intera comunità.

A fare gli onori di casa il presidente di ACI Pordenone, Corrado Della Mattia, insieme ai fratelli Pac e Adelaide Leniqi, protagonisti di un investimento che punta a rafforzare la presenza e la qualità dei servizi offerti sul territorio. Numerose le autorità civili e militari intervenute alla cerimonia, tra cui l’assessore regionale Fabio Scoccimarro e l’eurodeputato Alessandro Ciriani, a testimonianza del rilievo istituzionale dell’iniziativa per la comunità pordenonese.

«Sono colpito dal numero di persone convenute, il numero di autorità militari, religiose e civili qui presenti — ha dichiarato il sindaco Alessandro Basso — che celebrano lo sviluppo di una nuova attività imprenditoriale, inedita e innovativa. Ci apprestiamo ad essere Capitale della Cultura, ma la prima vocazione di Pordenone è quella di essere una capitale dell’imprenditoria, del successo e dei servizi nei confronti dei cittadini. A Corrado Della Mattia, così come ai fratelli Leniqi, non possiamo che rivolgere un grande in bocca al lupo, perché questa attività possa essere ulteriormente sviluppata come loro sanno fare e hanno dimostrato di saper fare. Chi sa fare impresa e riesce a far convogliare queste energie positive è il benvenuto a Pordenone ed è il benvenuto nella Capitale della Cultura.»

La nuova sede rappresenta un passo avanti in termini di efficienza, accoglienza e modernità, con l’obiettivo di offrire prestazioni sempre più qualificate a cittadini, imprese e automobilisti del territorio. Un investimento che coniuga radicamento locale e visione nazionale, rafforzando il ruolo di ACI come punto di riferimento per la mobilità e la sicurezza stradale nell’area pordenonese.

