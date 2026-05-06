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Su Coro de Sardigna a Pordenone: quattro giorni di sapori e tradizioni nel cuore della città

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Nonostante un meteo incerto che impone qualche rinuncia, la festa si farà. Dal 7 al 10 maggio Piazza XX Settembre ospita “Su Coro de Sardigna – Festa della Cultura Sarda”, un appuntamento che porta in città colori, profumi e atmosfere dell’Isola, pronto ad accogliere visitatori e appassionati.

L’organizzazione ha confermato lo svolgimento della manifestazione, pur con alcune modifiche al programma. A causa delle condizioni meteorologiche variabili, le band folk provenienti dalla Sardegna non potranno essere presenti e potrebbero mancare anche alcune eccellenze enogastronomiche attese direttamente dall’isola.

Resta però intatto lo spirito dell’evento: saranno regolarmente attivi gli stand gastronomici, cuore pulsante della festa, dove sarà possibile assaporare piatti tipici, prodotti tradizionali e specialità sarde. Confermato anche il programma generale, che continuerà a offrire momenti di intrattenimento e convivialità.

“Su Coro de Sardigna” si prepara dunque ad animare il centro cittadino con musica, buon cibo e un’atmosfera di festa che invita alla partecipazione. L’appuntamento è aperto a tutti: quattro giorni per lasciarsi coinvolgere dalla cultura sarda, anche sotto un cielo incerto, ma con la stessa voglia di stare insieme.

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