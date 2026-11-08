INCHIESTA – Electrolux, Porcia al bivio: dopo Stoccolma arriva la prova più importante, la parola ai lavoratori

L’accordo raggiunto al Ministero ridisegna il futuro dello stabilimento friulano. Confermate le produzioni di lavatrici e lavasciuga, 100 milioni di investimenti per il gruppo in Italia e 918 uscite volontarie complessive. Ma la partita industriale non è chiusa: il referendum dei prossimi giorni dirà se l’intesa avrà il consenso di chi ogni giorno lavora in fabbrica.

PORCIA – C’è un prima e un dopo nella lunga vertenza Electrolux. E per Porcia, uno degli stabilimenti simbolo della manifattura friulana, la differenza si misura soprattutto nella possibilità di continuare a produrre, mantenere competenze e conservare un ruolo riconoscibile all’interno delle strategie della multinazionale svedese.

Dopo mesi di tensioni, mobilitazioni, incontri e trattative, la notte del 4 novembre ha portato alla firma dell’ipotesi di accordo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Un’intesa che ha modificato sensibilmente il piano iniziale presentato dall’azienda a maggio e che ha evitato lo scenario più temuto: una drastica riduzione delle attività produttive e una prospettiva di progressivo impoverimento industriale dei siti italiani.

Per Porcia il risultato più concreto riguarda la conferma delle produzioni di lavatrici e lavasciuga. Quest’ultima produzione, particolarmente importante nella discussione con la casa madre, rimarrà nello stabilimento friulano con un obiettivo di almeno 140 mila apparecchi all’anno. È un passaggio tutt’altro che secondario, perché significa mantenere una famiglia di prodotti, le relative competenze tecniche e una parte importante dell’identità industriale del sito.

Da Stoccolma a Porcia: le decisioni della multinazionale e il futuro del territorio

L’incontro dei vertici internazionali a Stoccolma, sede della casa madre, rappresentava uno snodo fondamentale per il futuro industriale del gruppo. Sul tavolo c’erano le strategie di riorganizzazione, la distribuzione delle produzioni e degli investimenti tra i diversi Paesi, in un mercato europeo dell’elettrodomestico sottoposto a una pressione competitiva sempre più forte.

Il confronto italiano si è inserito proprio in questa cornice. La questione non riguarda soltanto quanti lavoratori saranno coinvolti nella riorganizzazione, ma soprattutto quali prodotti Electrolux intenda realizzare in Italia, con quali volumi, con quali tecnologie e con quale prospettiva temporale.

Per Porcia la conferma delle lavasciuga, insieme alla continuità delle lavatrici, rappresenta un elemento di stabilità. Ma la vera sfida sarà trasformare queste garanzie in una strategia industriale capace di guardare oltre il 2029.

Un conto, infatti, è mantenere una produzione nel quadro di un accordo triennale; un altro è consolidare un sito affinché possa affrontare i successivi cicli di innovazione, gli investimenti tecnologici e le trasformazioni del mercato.

Il referendum: non soltanto un voto sull’accordo

Adesso la parola passa ai lavoratori. Dopo le assemblee informative, il referendum previsto nei prossimi giorni rappresenterà un passaggio decisivo per la ratifica dell’intesa.

Il voto non sarà una formalità. I dipendenti saranno chiamati a valutare un accordo che contiene garanzie importanti, ma anche una riorganizzazione che avrà conseguenze concrete sulle persone, sulle professionalità e sull’organizzazione del lavoro.

Da una parte ci sono la conferma delle produzioni, l’esclusione dei licenziamenti forzati, gli investimenti e la salvaguardia delle attività industriali. Dall’altra ci sono le uscite incentivate, il ridimensionamento degli organici e gli interrogativi sulla capacità di mantenere nel tempo un adeguato equilibrio tra produzione, ricerca e funzioni tecniche.

È importante, inoltre, che il voto venga letto nella sua dimensione collettiva. Non si tratta soltanto di valutare le condizioni individuali di chi potrebbe aderire agli incentivi all’esodo, ma di interrogarsi sul modello industriale che si vuole mantenere a Porcia.

L’accordo, infatti, diventerà operativo dopo il via libera dei lavoratori nelle consultazioni previste nei diversi stabilimenti.

Porcia e il Friuli: una questione che va oltre Electrolux

La vicenda interessa direttamente migliaia di famiglie, ma ha anche una dimensione economica e territoriale più ampia.

Attorno a Electrolux ruota un sistema di fornitori, aziende di servizi, trasporti, manutenzioni e attività collegate alla produzione. La presenza dello stabilimento contribuisce inoltre a mantenere competenze tecniche e professionali che rappresentano un patrimonio per l’intero territorio pordenonese.

Per questo il futuro di Porcia non può essere considerato soltanto una questione interna a una multinazionale.

Servirà un impegno costante delle istituzioni regionali e nazionali, soprattutto sul versante delle politiche industriali, della formazione, dell’innovazione e dei costi energetici. Anche il confronto europeo sulla competitività dell’industria degli elettrodomestici sarà determinante.

Non basta, infatti, ottenere un investimento sulla carta. Occorre creare le condizioni perché produrre in Italia continui a essere conveniente e strategicamente utile per la casa madre svedese.

La partita comincia adesso

L’accordo raggiunto a Roma ha modificato sensibilmente lo scenario che si era delineato nei mesi precedenti. Il confronto con la multinazionale, la mobilitazione dei lavoratori e il coinvolgimento delle istituzioni hanno contribuito a mantenere una prospettiva produttiva per Porcia.

Ma sarebbe un errore considerare chiusa la vertenza.

Il passaggio di Stoccolma, il piano industriale 2026-2029 e il referendum costituiscono momenti di una stessa partita: definire quale ruolo Electrolux intenda assegnare all’Italia e, soprattutto, quale futuro voglia costruire per i propri stabilimenti.

Per Porcia la sfida è trasformare le garanzie ottenute in un progetto industriale credibile, fatto di prodotti, investimenti, ricerca e occupazione qualificata.

Il referendum dirà se i lavoratori riterranno accettabile il compromesso raggiunto. Dopo il voto, però, comincerà la verifica più importante: quella sull’attuazione degli impegni.

Perché salvaguardare uno stabilimento non significa soltanto evitare che chiuda. Significa metterlo nelle condizioni di continuare a produrre, innovare e competere. E soprattutto significa fare in modo che Porcia non sia soltanto una voce nel bilancio di una multinazionale, ma continui a essere un pezzo importante dell’industria del Friuli Venezia Giulia.