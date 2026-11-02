“Adolescenza, parliamone” con i giovani e gli adulti, incontro il 3

PORDENONE – “Che cosa c’entra l’adolescenza con la violenza di genere?….”

Per contrastarla l’Associazione In Prima Persona- uomini contro la violenza sulle donne-, da dieci anni si impegna a sensibilizzare la collettività su questo spinoso argomento e fenomeno sociale che purtroppo spesso sfocia in eventi drammatici.​​​“

“Un’ interessante e approfondita risposta” commenta il presidente dell’Ass IPP Nicola Mannucci”la potremmo trovare nel libro “Adolescenza, parliamone”, di Damiano Rizzi, psicologo clinico e psicoterapeuta, che verrà presentato agli studenti delle scuole superiori di Pordenone martedi 3 novembre alle ore 11 all’auditorium Grigoletti in Via Interna.

Un incipit alla domanda sopra posta. “Quasi tutto. E’ in quegli anni decisivi che prende forma il nostro modo di amare, di elaborare il rifiuto, che impariamo ad abitare le nostre vulnerabilità e a destreggiarci nelle tempeste dei conflitti…..”.

Spesso gli adolescenti di fronte a questi dilemmi sono smarriti cercano riscontri , pareri, reazioni sui social, su internet, in coetanei più scafati che per lo più creano disorientamenti e come dimostrato pericolose dipendenze.

In questo caos di suggerimenti, inclinazioni, contraddizioni, gli adolescenti restano soli e acriticamente sposano una tesi qualsiasi spesso quella più comoda e rispondente a personali esigenze.

Per prevenire questo confuso e intricato frangente delle loro vita è auspicabile l’intervento degli adulti che pur consapevoli del loro dilemma esistenziale, ma oberati dalle necessita quotidiane, rimangono privi di “strumenti” adatti per educare all’affettività, al rispetto, alla dimensione relazionale senza i quali può manifestarsi la violenza di genere.

Ecco quindi che l’autore, presentato da Paola Dalle Molle vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti del FVG, con risolutezza ha accolto l’invito a rivolgersi anche agli adulti. Lo farà sempre martedi 3 novembre alle 16 nella sala convegni dell’ hotel Santin in Via delle Grazie. L’iniziativa pomeridiana promossa dell’Ass. In Prima Persona é condivisa dal Comune di Pordenone, dalla Commissione Pari opportunità, dall’ANCI FVG- tavolo per le politiche di genere, da Uniti contro la violenza sulle donne e dalla Fondazione G S – Giovanni Santin ETS – per il contemporaneo Venezia Budapest.