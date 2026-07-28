Industria Fvg, aggregazione è carta vincente

PORDENONE – Convegno a Confindustria Alto Adriatico, a Pordenone, l’incontro “Insieme per competere”, dedicato al ruolo delle aggregazioni tra imprese come leva per rafforzare la competitività delle aziende e costruire un ecosistema economico più forte e attrattivo per il territorio.

Al centro del confronto, il passaggio dalle reti d’impresa, basate prevalentemente sulla collaborazione per singoli progetti, a forme di aggregazione industriale capaci di integrare in modo più stabile risorse, competenze, investimenti e capacità commerciale, mantenendo identità, marchi e specializzazioni produttive. Una prospettiva sulla quale il Cluster Legno Arredo Casa sta lavorando anche con Friulia e per la quale è stato indicato come passaggio successivo il coinvolgimento della Regione.

Il tema riguarda anzitutto la dimensione delle imprese e la loro capacità di competere in mercati nei quali la pressione internazionale è aumentata. «L’aggregazione tra imprese non è più una semplice opportunità strategica, ma una condizione sempre più necessaria per mantenere competitività, sostenibilità economica e continuità delle aziende del territorio di fronte alle sfide globali», ha affermato Jacopo Galli, Presidente della Filiera Legno, Arredo, Tessile di CAA.

Galli ha richiamato la propria esperienza imprenditoriale e il precedente tentativo di costruire una rete d’impresa, rilevando come allora le aziende non fossero ancora pronte a sviluppare una collaborazione strutturale. Oggi, secondo il Presidente della Filiera, lo scenario è cambiato: «Faccio fatica a pensare ad aziende, oltre quattro o cinque del nostro territorio, che possano farcela da sole nel prossimo futuro». Un percorso che, ha aggiunto, può rappresentare un’alternativa tanto all’acquisizione quanto alla vendita dell’impresa a gruppi più grandi, consentendo di preservarne storia e marchio.

La questione dimensionale supera i confini del legno-arredo. Michelangelo Agrusti, Presidente di Confindustria Alto Adriatico, l’ha ricondotta al piano decennale elaborato per il sistema manifatturiero regionale. «Uno dei temi centrali è la dimensione aziendale e non riguarda soltanto il legno, ma tutto il settore industriale della nostra regione. Siamo nati come imprese artigiane, siamo diventati piccole aziende e in molti casi siamo rimasti tali; nel frattempo il mondo è cambiato e oggi dobbiamo confrontarci con colossi, quasi tutti stranieri, capaci di replicare i prodotti a costi molto bassi».

Per Agrusti la dimensione incide direttamente sulla capacità di generare valore aggiunto e, di conseguenza, ricchezza da distribuire. Da qui l’invito a tradurre il confronto in un caso concreto: «Le aggregazioni si fanno per fare meglio insieme. Dobbiamo scendere nella pratica e trovare un esempio da portare avanti, mettendo insieme imprenditori con capacità diverse e complementari». Nel suo intervento Agrusti ha inoltre indicato come interessante la possibilità di sperimentare formule nelle quali Friulia possa entrare con una partecipazione del 19%, mantenendo ampia libertà per gli imprenditori coinvolti.

A delineare la proposta per il settore è stato Edi Snaidero, Presidente del Cluster Legno Arredo Casa e di EFIC – Confederazione Europea delle Industrie del Mobile. Il punto di partenza è la necessità di affiancare ai tradizionali fattori competitivi del Made in Italy – qualità, design e specializzazione – una maggiore capacità di investimento e di organizzazione comune.

«Dobbiamo trovare il modo di avere maggiore capacità di investimento, condividere maggiormente le competenze e avere un accesso coordinato ai mercati», ha spiegato Snaidero. «Una delle strade che abbiamo individuato è mettere in piedi un progetto che accompagni le aziende che hanno la volontà di aggregarsi: non necessariamente perdendo il controllo dell’impresa, ma trovando insieme ad altre aziende il modo per diventare più efficienti, più capaci di stare sul mercato e più competitive, con regole chiare e preservando identità, storia e proprietà».

I percorsi possono avere intensità differenti: dalle economie di scala al rafforzamento commerciale, dalla condivisione di competenze e servizi specialistici ai progetti comuni di innovazione, fino alla maggiore capacità finanziaria e alla presenza coordinata sui mercati internazionali. «L’aggregazione non rappresenta una rinuncia all’autonomia se viene costruita in modo intelligente: può diventare lo strumento per affrontare investimenti che una singola azienda non sarebbe in grado di sostenere», ha aggiunto Snaidero.

La proposta, ha precisato il Presidente del Cluster, è stata sviluppata anche attraverso il confronto con Friulia. Il passaggio successivo riguarda la Regione: «Dobbiamo coinvolgerla fino in fondo perché possa sostenere e agevolare la realizzazione di progetti di aggregazione e creare le condizioni affinché il nostro sistema industriale si rafforzi. Ci sono molte aziende che stanno parlando con noi e con il Cluster e ci stanno chiedendo di fare qualcosa».

Sul ruolo della finanza regionale è intervenuto Marco Signori, Direttore Generale di Friulia, ponendo al centro la creazione di valore e il radicamento delle imprese. «L’aggregazione deve essere intelligente: nella nostra esperienza di investitori abbiamo visto operazioni che hanno persino rallentato i processi di crescita. Dobbiamo invece creare aziende di valore e continuare ad aumentarne il valore, perché è attraverso lo sviluppo che un’impresa riesce a radicarsi nel territorio». Per Signori crescita e profittabilità devono procedere insieme. L’obiettivo, nella prospettiva della finanziaria regionale, è sostenere imprese capaci di svilupparsi nel territorio, utilizzandone e alimentandone competenze e professionalità, evitando che aziende economicamente fragili diventino facilmente trasferibili altrove.

La dimensione sovraregionale del tema è stata richiamata da Mirko Longo, Presidente del Gruppo Legno e Arredamento di Confindustria Veneto Est, realtà che raggruppa circa 300 aziende e quasi 14 mila dipendenti. Longo ha indicato nella collaborazione avviata con il Friuli Venezia Giulia, anche attraverso la partecipazione al comitato tecnico-scientifico, un possibile terreno operativo. «Dalla visione deve scaturire un progetto e dal progetto un lavoro con una definizione chiara di chi deve fare cosa», ha osservato Longo. «Dobbiamo lavorare su un progetto concreto che non guardi alla geografia, ma all’ecosistema».

Pierluigi Zamò, Presidente di Confindustria Friuli Venezia Giulia, ha ricondotto il tema alla necessità di superare le divisioni territoriali e concentrare le energie sulla competizione esterna. «Abbiamo tutto il mondo fuori: le lotte interne devono finire. Il Cluster Legno Arredo, per le competenze che possiede, deve diventare propulsore di alcune aggregazioni. Non si aggregano aziende in difficoltà: ci si aggrega per fare meglio insieme». Un modello che, secondo Zamò, può essere esteso anche ad altri comparti industriali.