Italian Baja, il mondiale torna a Pordenone

PORDENONE – La soddisfazione è grande, intensa, profonda. L’Italian Baja ha nuovamente ottenuto la validità per la Coppa del Mondo FIA dopo una sola edizione in stand by iridato e inizia un nuovo capitolo dopo quelli del 1994-2003 (epopea del tout terrain) e 2011-2023 (cross country baja).

Ma non c’è gioia al Fuoristrada Club 4×4 Pordenone, non può esserci assolutamente in alcun ambiente motoristico cittadino. Troppo fresco il ricordo di Matteo Doretto scomparso tragicamente nelle prove di un rally. Il baby campione italiano junior stava inseguendo il suo sogno europeo, supportato da una meravigliosa famiglia da corsa, chissà mai dove sarebbe potuto arrivare e magari, in futuro, avrebbe anche potuto cimentarsi con il fuoristrada come in tanti hanno fatto, passando dall’arte del traverso all’avventura del cross country. In segno di lutto e di rispetto, tutto il timing ufficiale della competizione sarà posticipato di un minuto, iniziando dalla partenza di venerdì mattina, non più alle 9:00 come da programma, ma alle 9:01, e così via sino alla cerimonia di premiazione conclusiva di sabato sera.

Oggi è il primo di quattro giorni febbrili di attività nei padiglioni della Fiera in viale Treviso, dove l’Italian Baja rimette il suo quartiere generale dopo il quadriennio post Covid all’Interporto Centro Ingrosso. Giungono a Pordenone 80 equipaggi da 3 continenti (Europa, Asia, America), un totale di ben 30 nazioni rappresentate per 4 sfide con classifiche indipendenti: oltre alla Coppa del Mondo, la Coppa Europa, il Campionato Italiano e il Campionato Ungherese. Al via i leader provvisori di ciascuna serie, nell’ordine il ceco Miroslav Zapletal (Ford F150 Evo), il polacco Barlomiej Wajzer (Toyota Land Cruiser), il siciliano Alfio Bordonaro (Suzuki Grand Vitara), il magiaro Lörinc Mészáros (Grally Team Ot3), e avversari di eccellenza della specialità.

Domani sono in agenda le verifiche sportive di piloti e navigatori (dalle 8 alle 18), le verifiche tecniche dei mezzi (dalle 9 alle 19), lo shakedown a San Martino al Tagliamento (dalle 17 alle 20), il briefing con il direttore di gara (21:30). Venerdì il primo dei due giorni cronometrati, con prologo di 11 km a Cordenons (start 9:31) che sarà trasmesso in diretta su ACI Sport TV, canale 228 della piattaforma Sky, nonché sul canale YouTube Italian Baja. Nel pomeriggio previsto un doppio passaggio sul settore selettivo “Rivignano” di 35 km (start 14:31 e 17:31), solo uno per la gara nazionale.

Sabato la doppia sfida FIA, Coppa del Mondo e Coppa Europa, affronterà tre volte il settore selettivo “Tagliamento” di 120 km (start ore 08:01, 12:31, 17:01) diviso in due porzioni da 84 km e 36 km da una zona di neutralizzazione all’altezza del ponte di Madrisio, mentre l’Italiano ACI Sport e l’Ungherese TROB faranno solo i primi due passaggi. In serata dalle 20:30 su ACI Sport TV e YouTube il racconto della giornata e la diretta della cerimonia di premiazione. Tutte le informazioni su italianbaja.it