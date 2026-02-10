Lavori in viale Cossetti e trasferimento bancarelle mercato cittadino

PORDENONE – Proseguono i lavori per la riqualificazione stradale di viale Cossetti e piazzetta dei Domenicani, un intervento che consiste nel rifacimento dei marciapiedi, nell’abbattimento delle barriere architettoniche e infine all’asfaltatura della carreggiata.

Per consentire la realizzazione di questo cantiere del centro, le bancarelle del mercato settimanale del mercoledì e del sabato che erano posizionate in viale Cossetti e in piazzetta dei Domenicani sono state trasferite nelle limitrofe viale Trieste, piazzetta Pescheria e via Roma. Nello specifico, i banchi di prodotti ortofrutticoli sono stati raccolti in via Roma.

Per consentire lo svolgimento del mercato in completa sicurezza per commercianti e cittadini, fino al 15 maggio 2026 sono state istituite le seguenti prescrizioni alla viabilità.

In viale Trieste nelle giornate di mercoledì e sabato è previsto il divieto di sosta con rimozione dalle 6.30 alle 14.30 su tutti gli stalli a pagamento, mentre vige il divieto di transito per tutti i veicoli, tranne autorizzati e velocipedi condotti a mano, dalle 8.00 alle 14.30 e comunque fino a termine necessità.

In piazzetta Pescheria e via Roma (nel tratto di quest’ultima che va dal ristorante Mediterraneo a piazzetta Pescheria) tutti i sabati è istituito il divieto di sosta con rimozione dalle 6.30 alle 14.30, mentre il divieto di transito per tutti i veicoli, tranne autorizzati e velocipedi condotti a mano, è previsto dalle 8.00 alle 14.30 e fino a termine necessità.