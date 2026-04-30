Rody Alberto Carabali Devis

di anni 68
Ne danno il triste annuncio la moglie Maria,
i figli Josè, Rody e Maria,
i nipoti Benjamin, Noemi, Chloe, Jeremy
ed i parenti tutti.
L’ultimo saluto a Rody Alberto lo daremo sabato 2 maggio
alle ore 15.00, nella Sala del Commiato presso la Casa funeraria San Marco
di Pordenone sita in vial Rotto, 16, ove la cara salma giungerà
dalle nuove celle dell’ospedale civile di Pordenone
site in via del Traverso.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Nave di Fontanafredda.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Rody Alberto Carbali Devis . Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo.