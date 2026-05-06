Fiera Cultura e Creatività Pordenone apre il 13 a Milano

PORDENONE – Si apre mercoledì 13 maggio a Milano, nella sede della Fondazione OpenDot, Eureka Roadshow 2026, il tour nazionale della Fiera della Cultura e Creatività di Pordenone: un viaggio in 6 tappe attraverso l’Italia, in vista della 3^ edizione di Eureka, promossa dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in collaborazione con Pordenone Fiere, già in calendario negli spazi di Pordenone Fiere giovedì 5 e venerdì 6 novembre 2026.

Realizzato a cura del manager culturale Guido Guerzoni (Università Bocconi), il tour permetterà di raccontare la Fiera alle ICC di tutta Italia e ai loro stakeholders, richiamando nuove adesioni all’evento clou del 5 e 6 novembre e tracciando un “ponte” ideale in vista del 2027, anno di Pordenone Capitale Italiana della Cultura. Il VicePresidente e Assessore alla Cultura e Sport Mario Anzil sarà “ambasciatore” di Eureka Fiera nelle tappe del Roadshow, sin dall’inaugurazione del 13 maggio a Milano (ore 17, Fondazione OpenDot): un evento focalizzato sui temi dell’Interaction e dell’Exhibition design, quindi sull’esperienza come valore aggiunto dell’iniziativa culturale.

Il Tour proseguirà a Firenze, lunedì 18 maggio (Teatro Nazionale, ore 17), con un’analisi sui rapporti tra imprese e ICC nei progetti architettonici e di rigenerazione urbana. Al Museo Lavazza di Torino, lunedì 25 maggio si esaminerà il fenomeno del publishing e content creation, fra opportunità e rischi delle nuove tecnologie. Martedì 9 giugno al Kursaal Santa Lucia di Bari in primo piano sarà la musica come asset strategico di promozione.

A Treviso, giovedì 11 giugno negli spazi della Fondazione Imago Mundi, si affronteranno le prospettive di integrazione del processo creativo e della sensibilità dell’artista nelle dinamiche imprenditoriali. E a Roma, giovedì 18 giugno nella sede di Rappresentanza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, appuntamento con la conferenza stampa di lancio di Eureka Fiera 2026.

Un’ulteriore tappa è prevista a Udine, mercoledì 17 settembre nella Torre di Santa Maria alle 17. La cultura, quindi, come motore concreto di sviluppo, catalizzatore di nuove opportunità di business: «in scala Friuli Venezia Giulia – spiega il Vicepresidente della Regione autonoma FVG Mario Anzil, Assessore regionale alla Cultura – il Sistema Produttivo Culturale e Creativo (SPCC) vale quasi il 6% del Pil, ed è frutto dell’impegno di 5246 realtà che rappresentano il 5,3% delle imprese regionali: un dato che colloca la nostra regione al terzo posto in Italia per incidenza delle imprese culturali e creative sul tessuto produttivo.

E sono oggi oltre 32mila i cittadini professionalmente impegnati nel settore: pari al 5,9% degli occupati regionali. Il sistema ICC regionale nel 2024 ha generato un valore aggiunto di 2,33 miliardi €: Eureka è la “sintesi” di questo sistema, capace di mettere in relazione cultura, innovazione e sistema produttivo». Aggiunge il Presidente di Pordenone Fiere Renato Pujatti: «abbiamo sviluppato Eureka come Piattaforma nazionale di riferimento per le Imprese Culturali e Creative, capace di mettere in relazione cultura, innovazione e sistema produttivo. Un progetto che conferma il ruolo di Pordenone come sede di un evento fieristico strategico, pensato per generare relazioni, opportunità e valore duraturo per i territori e per il tessuto economico, anche in prospettiva di Pordenone Capitale Italiana della Cultura