Lutto nel mondo dell’arte per l’improvvisa scomparsa di Alessandra Santin

PORDENONE – L’improvvisa scomparsa della critica d’arte Alessandra Santin lascia nello sconforto più profondo la famiglia, gli amici, il mondo della cultura di Pordenone e non solo.

La sua passione e la sua competenza nell’ambito dell’arte moderna e contemporanea, nata e coltivata in famiglia, l’ha portata negli anni a diventare una delle voci più autorevoli della critica d’arte.

Risale allo scorso dicembre un importante riconoscimento ricevuto a Trieste per il suo contributo nel volontariato culturale e nel campo pedagogico: è stata infatti tra le ventidue donne del Friuli Venezia Giulia protagoniste in aula consiliare della cerimonia conclusiva del progetto “Iniziamo da noi”, promosso dalla Commissione per le pari opportunità del FVG.



Difficile per me che ho avuto il privilegio di poter condividere con lei importanti e significativi progetti artistici e culturali poter sintetizzare l’immenso lavoro di Alessandra, ma nelle varie attestazioni di affetto che arrivano in queste ore alla famiglia e anche a me, oltre allo sconcerto e al dolore immenso per la sua prematura scomparsa, c’è il riconoscimento del valore di una donna straordinaria che ha messo al servizio della Cultura e dell’Arte il suo sapere, ma soprattutto c’è il ricordo commosso della sua profonda sensibilità e generosità.

Oggi sono moltissimi gli artisti che possono dire GRAZIE ad Alessandra per averli saputi valorizzare e far conoscere anche al di fuori dell’ambito regionale.

Come mi ha scritto qualcuno “Mancherà a tutti noi per la sua solarità, gentilezza, modestia e disponibilità. Mancherà anche per quel modo professionale ma affabile di raccontare l’arte”.

Ci sentiamo tutti più orfani senza Alessandra, ma cercheremo di portare avanti il suo lavoro di promozione artistica e culturale con la generosità e l’umiltà che la contraddistinguevano.

Condoglianze alla famiglia dal presidente Confcommercio Pordenone Fabio Pillon (la sorella Giovanna Santin e’ coordinatrice del Consorzio Pn Turismo e nel consiglio degli Albergatori). Espressioni di Cordoglio anche dall’amico di famiglia Alberto Marchiori, dal sindaco di Pordenone Alessandro Basso e la giunta comunale, dall’on. Emanuele Loperfido e dalla redazione di pordenoneoggi, con il direttore Maurizio Pertegato e la moglie Marilena Brunetti.

Franca Benvenuti