Evento Lions e AsFo, La cultura della gentilezza, un ponte tra scienza e coscienza

PORDENONE – Nel Palazzo Klefisch di Prata Ferro, via della Motta a Pordenone, giovedì 26 marzo alle ore 14, si svolgerà l’evento New Voices del Distretto Lions 108 Ta2 La cultura della gentilezza, un ponte tra scienza e coscienza organizzato dal Lions club di Pordenone con il patrocinio del Comune di Pordenone, con la collaborazione dell’Azienda per i servizi sanitari Friuli Venezia Giulia e il Circolo della stampa di Pordenone

L’incontro è rivolto oltre ai Lions anche ai sanitari. (Per i sanitari l’evento è riconosciuto come formazione obbligatoria).

La società oggi ricerca sia nella sanità, sia nel mondo del volontariato che nei mass media una maggiore umanizzazione e attenzione alla dignità della persona.

La gentilezza è una forma di coscienza attiva e condivisa, un filo conduttore che lega rigore scientifico e sensibilità. Essa promuove qualità delle relazioni umane, rispetto reciproco e tutela della dignità della persona

Finalità dell’evento è analizzare l’impatto concreto sulle persone offrendo ai partecipanti strumenti pratici e un quadro teorico per implementare un approccio più umano.

Saranno presenti per i saluti istituzionali il governatore del Distretto Lions 108 Ta2 Paolo Pacorig, il presidente del Lions club Pordenone Naonis Luca Licata, l’assessora dei Servizi Sociali Guglielmina Cucci del Comune di Pordenone, la direttrice amministrativa Elena Cussigh dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale e il presidente del Circolo della Stampa di Pordenone Pietro Angelillo.

Condurrà la psicologa-psicoterapeuta Silvia Masci, responsabile scientifico dell’evento e referente New Voices del Distretto Lions.

Interverranno come relatori la dirigente responsabile del Servizio Formazione dell’ Asfo Nicoletta Suter, la facilitatrice di laboratori di medicina narrativa dell’Asfo Marisa Del Ben, le psicologhe dell’associazione Noesis di Udine, la giornalista-pubblicista direttrice della rivista nazionale Lions Manuela Crepaz.

Le tematiche sviluppate punteranno sulla cultura della gentilezza e la dignità della persona nelle cure sanitarie, sulle competenze relazionali, sulle potenzialità della relazione e della narrazione.

A conclusione dell’evento i partecipanti individueranno i 10 punti della gentilezza da ricordare.