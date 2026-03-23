Giovanni Taranto presenta “La Chianca” il 25: un dialogo tra letteratura e verità

PORDENONE – Appuntamento con la narrativa contemporanea e il confronto culturale il 25 marzo alle ore 18 all’Hotel Santin, dove lo scrittore Giovanni Taranto presenterà il suo ultimo libro “La Chianca”. L’evento vedrà l’autore dialogare con l’avvocato Piera Tartara, offrendo al pubblico un’occasione di approfondimento sui temi centrali dell’opera. L’iniziativa è realizzata dall’Associazione Culturale PordeNoir, con il sostegno di Pazzaglia & Partners, Ibis, Hotel Santin e Fondazione Giovanni Santin.

Il libro

“La Chianca” si inserisce nel solco della narrativa noir e d’indagine, genere in cui Taranto si è distinto negli ultimi anni. Il romanzo intreccia mistero, introspezione e dinamiche sociali, conducendo il lettore in una trama densa di tensione e colpi di scena. La “chianca”, elemento simbolico già dal titolo, diventa metafora di verità nascoste e di una realtà che si rivela poco a poco, tra luci e ombre.

Attraverso una scrittura incisiva e attenta ai dettagli psicologici, l’autore costruisce una storia che non è solo investigativa, ma anche profondamente umana, capace di interrogare il lettore su giustizia, memoria e responsabilità.

L’autore

Giovanni Taranto è uno scrittore italiano noto per i suoi romanzi di genere crime e thriller. La sua produzione si caratterizza per una forte componente realistica e per l’attenzione alle dinamiche sociali contemporanee. Nei suoi libri, spesso ambientati in contesti urbani riconoscibili, unisce ritmo narrativo e profondità tematica, conquistando un pubblico sempre più ampio.

L’incontro

Il dialogo con l’avvocato Piera Tartara offrirà ulteriori spunti di riflessione, soprattutto sugli aspetti legati alla giustizia e alla verità, temi centrali nel romanzo. L’evento si preannuncia come un momento di confronto aperto tra autore e pubblico, in un contesto che unisce cultura, territorio e partecipazione. L’ingresso è aperto agli appassionati di letteratura e a chiunque voglia scoprire da vicino il lavoro di un autore contemporaneo capace di raccontare il presente attraverso il filtro della narrativa.