Muore mentre pesca nel Lunedì dell’Angelo: trovato senza vita un 78enne

CORDENONS – Una mattinata iniziata come tante si è trasformata in tragedia nel giorno di Pasquetta. Carlo Fregonese, 78 anni, residente a Cordenons, è stato trovato senza vita lungo il canal Maggiore, nel territorio comunale di Roveredo in Piano.

L’uomo, appassionato di pesca sportiva, secondo quanto riporta un quotidiano locale, era uscito di buon’ora per raggiungere la zona di San Quirino, nei pressi dell’area del campo volo, dove era solito trascorrere il tempo libero immerso nella natura. L’allarme è scattato intorno alle 6.40, quando un passante ha notato una canna da pesca abbandonata lungo l’argine e ha contattato i carabinieri.

Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Aviano. Il corpo dell’anziano è stato individuato nel canale, vicino alle grate sotto un ponte. Il recupero è stato effettuato dai sommozzatori dei Vigili del fuoco, mentre il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso.

A poca distanza è stata rinvenuta l’auto del pensionato, regolarmente parcheggiata. Secondo le prime ipotesi, la morte sarebbe stata causata da un malore improvviso, probabilmente legato alle patologie di cui soffriva.

Ex guardiano all’Electrolux, Fregonese viveva la pensione tra le sue passioni: il gioco delle bocce, che lo aveva visto partecipare anche a competizioni, e le giornate lungo il fiume. Proprio una di queste uscite si è conclusa nel modo più drammatico.