Omicidio Ruoso, un sospettato in Questura: è un italiano ultrasessantenne. Si cerca il movente

PORDENONE – C’è un uomo su cui si stanno concentrando i sospetti degli investigatori per l’omicidio di Mario Ruoso, l’imprenditore di 87 anni fondatore e storico patron di TelePordenone, ucciso nei giorni scorsi in un delitto che ha scosso la città.

La persona sospettata si trova attualmente in Questura a Pordenone. A confermarlo è stato il procuratore della Repubblica Pietro Montrone: «C’è una persona in Questura sulla quale si nutrono forti sospetti rispetto al delitto. Tecnicamente non è ancora in stato di fermo: stiamo completando gli accertamenti». Al momento, ha aggiunto il magistrato, non sono ancora emersi elementi chiari sul possibile movente dell’omicidio.

Secondo quanto si apprende, si tratta di un cittadino italiano ultrasessantenne individuato nella notte nella sua abitazione ad Azzano Decimo, alle porte di Pordenone. Quando gli agenti della polizia di Stato sono arrivati nell’appartamento, l’uomo si trovava in compagnia di un cittadino straniero, anche lui ora oggetto di approfondimenti investigativi.

Il sospettato è stato accompagnato negli uffici della Questura, dove si trova in attesa della formalizzazione degli atti a suo carico mentre proseguono gli accertamenti.

Intanto le indagini continuano su più fronti. Gli investigatori della polizia di Stato, coordinati dal procuratore Montrone e dal sostituto Federica Urban, stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire eventuali movimenti sospetti nelle ore precedenti al delitto.

Parallelamente sono state raccolte testimonianze di vicini di casa e collaboratori dell’imprenditore, ma al momento non sarebbero emersi elementi decisivi.

Nella mattinata di oggi, giovedì 5 marzo, la polizia scientifica ha effettuato anche un sopralluogo a Tiezzo, in via Toti, all’interno di un’abitazione ritenuta di interesse per le indagini. Durante le verifiche è stata controllata anche un’automobile parcheggiata nella zona: gli agenti hanno aperto il bagagliaio, dove sarebbe stato trovato un grosso borsone. Il veicolo è stato poi sequestrato e portato via per ulteriori accertamenti.