Pesistica Pordenone, tris tricolore agli Assoluti di Roma

PORDENONE – La Pesistica Pordenone chiude la stagione agonistica con un risultato di assoluto prestigio, conquistando tre titoli italiani ai Campionati Assoluti di sollevamento pesi, disputati a Roma il 13 e 14 dicembre presso il Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito alla Cecchignola.

La società friulana si è presentata all’appuntamento tricolore con una squadra competitiva e ben preparata, accompagnata dal tecnico Luigi Grando e dalla presidentessa Maria Rosa Flaiban, raccogliendo i frutti di un lavoro portato avanti con continuità e competenza nel corso dell’intero anno.

A inaugurare il tris d’oro è stata Eleni Battistetti, che nella categoria 48 kg ha conquistato il suo primo titolo italiano assoluto grazie a una prova solida e autoritaria, chiusa con 67 kg nello strappo e 81 kg nello slancio.

Nella categoria 53 kg è arrivata la conferma di Martina Bomben, capace di difendere il titolo conquistato lo scorso anno con una prestazione di alto livello: 80 kg nello strappo e 100 kg nello slancio, con un margine di 13 kg sulla seconda classificata.

A completare lo storico successo della Pesistica Pordenone è stata Sara Dal Bò, vincitrice nella categoria +86 kg con 95 kg nello strappo e 125 kg nello slancio, dimostrando solidità e continuità ad alto livello.

Da segnalare anche l’ottima prova di Carlotta Cavaliere, la più giovane atleta in gara agli Assoluti, che ha affrontato la competizione con grande personalità, facendo registrare 73 kg nello strappo e 96 kg nello slancio e confermando prospettive di rilievo per il futuro.

Grazie ai risultati individuali ottenuti, la Pesistica Pordenone ha conquistato anche il secondo posto nella classifica generale femminile per società, coronando una stagione di altissimo livello e consolidando il proprio ruolo tra le realtà di riferimento della pesistica nazionale.