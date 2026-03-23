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Mariassunta Furlan ved. Vio

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Aggiornato:
Flavio
By Flavio

di anni 61

Ne danno il triste annuncio i figli Claudio con Giada e Gioele,

Nicola, le sorelle Reginetta ed Emma, la suocera Marisa, i cognati,

i nipoti ed i parenti tutti.

 

I funerali avranno luogo lunedì 23 marzo alle ore 10.30,

nella chiesa parrocchiale di Prata di Pordenone,

ove la cara Mariassunta giungerà dalla Casa Funeraria

San Marco di vial Rotto, 16 a Pordenone.

 

Il Santo Rosario verrà recitato domenica 22 c.m.,

alle ore 19.30, nella chiesa stessa.

 

Seguirà l’inumazione nel cimitero di Prata di Pordenone.

 

Non fiori, ma offerte da devolvere alla “Casa famiglia Clelia”.

 

La famiglia della defunta

sentitamente ringrazia.

Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Mariassunta furlan       .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo

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