Pordenone Blues & Co. Festival, grande avvio il 9 con Kevin “Sonny” Gullage

PORDENONE – Il Pordenone Blues & Co. Festival sarà inaugurato ufficialmente con il live di Kevin “Sonny” Gullage & The Blues Groovers, giovedì 9 luglio al Parco Galvani di Pordenone, presso il Palazzo del Fumetto.

A soli 25 anni, il cantautore e tastierista Kevin “Sonny” Gullage incarna una profonda “saggezza blues”, mescolando sensibilità moderna e radici tradizionali. Cresciuto a New Orleans in una storica famiglia di musicisti e formatosi nei gospel delle chiese del Sud, Sonny approda al festival insieme ai suoi Blues Groovers. Insieme, formano una delle formazioni più travolgenti e fresche del panorama blues contemporaneo, capace di unire l’energia viscerale del Delta alla raffinatezza del soul e del moderno R&B.

Sul palco presenteranno l’esaltante album di debutto “Go Be Free”, in uscita per la leggendaria etichetta Blind Pig. Il disco è prodotto dal pluripremiato Tom Hambridge (già con B.B. King e Buddy Guy) e vede la partecipazione straordinaria di Christone “Kingfish” Ingram. Già semifinalista ad American Idol, doppiatore per la Disney e protagonista di tour internazionali tra Stati Uniti ed Europa, Sonny unisce una voce da grande campionato, un virtuosismo eccezionale ai tasti bianchi e neri e un’energia travolgente, pronta a traghettare il blues verso le nuove generazioni.

La rivista Rock & Blues Muse ha elogiato Sonny per la sua “voce da grande campionato, abilità di altissimo livello alla tastiera e uno stile fresco e sofisticato con cui sta conquistando gli appassionati di blues in tutto il mondo”. I biglietti sono disponibili su ticketone.it e ne punti vendita autorizzati.