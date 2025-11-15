Pordenone Capitale italiana Cultura 2027, Comune cerca sponsor

PORDENONE – Pordenone si prepara a vivere un periodo straordinario in vista del 2027, anno in cui sarà Capitale italiana della Cultura, e lancia un invito al mondo delle imprese: diventare partner di un’avventura culturale che proietterà la città e il suo territorio sul palcoscenico nazionale e internazionale. È stato infatti pubblicato l’Avviso pubblico per la ricerca di sponsor che vorranno sostenere le iniziative di “Pordenone 2027 – Città che sorprende”.

L’Assessore alla Cultura Alberto Parigi: “Con questo Avviso non ci limitiamo a ricercare un sostegno finanziario: a chi sceglierà di affiancarci in questo percorso offriremo un pacchetto di visibilità strutturato e tangibile, con ritorni concreti in termini di comunicazione e riconoscibilità. Si tratta di un’opportunità significativa per contribuire attivamente alla partita di Pordenone 2027 e lasciare la propria impronta in un passaggio storico per la nostra città e per l’intero territorio.”

Il Comune di Pordenone darà concretezza al ricco programma del dossier “Pordenone 2027 – Città che sorprende”, realizzando eventi, attività e manifestazioni che coinvolgeranno non solo la città, ma l’intera provincia, per far risuonare questo progetto oltre i confini regionali.

Per arricchire e potenziare ulteriormente questa visione, il Comune cerca sponsor interessati a sostenere le iniziative culturali previste. La collaborazione con partner privati permetterà infatti di ampliare le risorse disponibili, migliorare la qualità dei servizi offerti e realizzare un programma ancora più ricco e articolato per il territorio e la comunità.

Modalità per essere protagonisti

Le opportunità di sponsorizzazione sono state pensate per offrire massima flessibilità e visibilità strategica ai partner che sceglieranno di investire in questo progetto. Sono disponibili le seguenti formule:

“Adotta un Progetto” – per chi desidera legarsi a una specifica iniziativa del programma culturale, con una sponsorizzazione a partire da 20.000 euro. Un modo diretto e mirato per associare il proprio nome a un evento particolare che rispecchia i valori e gli interessi del finanziatore.

“Adotta un’intera Categoria di Progetti” – per chi vuole avere un impatto ancora più significativo, sostenendo un insieme di progetti correlati con una sponsorizzazione a partire da 80.000 euro. Un’opportunità per essere riconosciuti come partner strategico di un’intera area tematica del programma culturale.

Come e quando partecipare

Chi desidera cogliere questa opportunità ha tempo fino al 15 marzo 2026 per presentare proposte relative alle iniziative previste nel 2026, mentre per i progetti del 2027 la scadenza è fissata al 15 ottobre 2026.

L’Avviso completo è disponibile sul sito del Comune di Pordenone, nella sezione “Bandi di gara e avvisi pubblici”: Ricerca sponsorizzazioni per Capitale della Cultura – Comune di Pordenone

Informazioni e contatti

Per qualsiasi chiarimento o informazione, è possibile contattare il Comune di Pordenone via e-mail all’indirizzo: [email protected]