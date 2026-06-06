Pordenone piange Roberto Falcomer, storico volto del commercio cittadino

PORDENONE – Un lutto che colpisce il mondo economico e commerciale di Pordenone. È scomparso nelle scorse ore Roberto Falcomer, imprenditore conosciuto e stimato nel settore delle calzature e dell’abbigliamento, per molti anni punto di riferimento del commercio locale con attività radicate sia a Pordenone sia nel vicino Veneto.

Falcomer era una figura ben nota nel tessuto imprenditoriale del territorio, apprezzata non solo per la professionalità e la dedizione al lavoro, ma anche per le qualità umane che gli hanno consentito di costruire nel tempo solidi rapporti con clienti, collaboratori e colleghi.

Alla notizia della sua scomparsa sono giunti i messaggi di cordoglio delle istituzioni cittadine. Il sindaco Alessandro Basso ha espresso vicinanza alla famiglia e a quanti gli hanno voluto bene.

«Con la scomparsa di Roberto Falcomer viene a mancare una figura conosciuta e stimata da tanti pordenonesi. Alla mamma Nives, alla sorella Rita, ai familiari, ai collaboratori e a tutte le persone che gli hanno voluto bene rivolgo, a nome dell’Amministrazione comunale e della città di Pordenone, le più sentite condoglianze e un pensiero di vicinanza in questo momento di dolore», ha dichiarato il primo cittadino.

Anche l’assessore comunale al Commercio, Emilio Badanai Scalzotto, ha voluto ricordare la figura dell’imprenditore, sottolineandone il lungo impegno nel settore.

«Il commercio pordenonese perde una figura conosciuta e stimata, che ha dedicato gran parte della propria vita al lavoro e alla propria attività. Chi opera nel commercio sa quanto impegno e sacrificio richieda questo mestiere e Roberto ha saputo affrontarlo con dedizione, costruendo nel tempo rapporti professionali e umani che gli hanno fatto guadagnare la stima di molte persone», ha affermato.

L’assessore ha inoltre ricordato il tratto personale che lo contraddistingueva: «Era una persona riservata, educata e perbene, oltre che appassionata d’arte».

Anche il presidente di Confcommercio Fabio Pillon, unitamente a tutta la struttura associativa provinciale, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Roberto Falcomer.

La sua attività è stata un punto di riferimento per lo sviluppo economico e sociale della città, grazie anche al suo costante impegno nei confronti della categoria e per la sua professionalità stimata da molte persone.

Alla famiglia, ai collaboratori e agli amici si stringe in queste ore l’intera comunità cittadina, che perde uno dei volti più conosciuti del commercio pordenonese.

Il funerale di Roberto Falcomer sarà celebrato martedì 9 giugno alle ore 16 nel Duomo Concattedrale di San Marco, a Pordenone.