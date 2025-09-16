18.2 C
Pordenone
martedì , 16 Settembre 2025
Pordenonelegge, inaugurazione il 17 con Premio Nobel Shirin Ebadi

EVIDENZAPordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Si preannuncia emozionante l’evento di inaugurazione della 26^ edizione di pordenonelegge, in programma domani – mercoledì 17 settembre – alle 18.30 al Teatro Verdi di Pordenone: un saluto al pubblico che precederà l’incontro con il Premio Nobel per la Pace Shirin Ebadi, icona di impegno per il rispetto dei diritti umani, e per questo ideale “ambasciatrice” della Festa del libro e della libertà.

Hanno confermato la loro presenza all’inaugurazione il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e il Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Sul palcoscenico del Teatro Verdi domani, accanto a loro, ci sarà il presidente di Fondazione Pordenonelegge.it Michelangelo Agrusti, affiancato dal sindaco di Pordenone Alessandro Basso e dal Presidente della Camera di Commercio di Pordenone e Udine Giovanni Da Pozzo. Interverranno all’evento inaugurale anche la direttrice della Fondazione Pordenonelegge.it Michela Zin e i curatori Gian Mario Villalta (direttore artistico), Alberto Garlini e Valentina Gasparet.

L’attivista e avvocata iraniana Shirin Ebadi, Premio Nobel per la pace 2003, presenterà domani il suo ultimo libro, Finchè non saremo liberi. Iran, la mia lotta per i diritti umani (Bompiani), in dialogo con la giornalista Elena Testi. Shirin Ebadi ha ispirato milioni di persone nel mondo con il suo impegno da avvocato per i diritti umani, difendendo soprattutto le donne e i bambini dal brutale regime iraniano. Pordenonelegge 2025 diventa così lo specchio dell’agitazione che percorre globalmente il mondo: delle sue tensioni e delle sue speranze, del suo slancio creativo e delle sue inquietudini.

«Non ho paura del carcere che mi aspetterebbe in patria se facessi ritorno, ci sono già stata – spiega Ebadi – Ma penso di essere più utile in un Paese dove posso parlare liberamente, dando voce ai miei connazionali in Iran. Dal Regno Unito sto cercando di fare la mia parte». Il programma e gli aggiornamenti su pordenonelegge.it

