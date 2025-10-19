Sacile, successo per convegno “Agevolazioni che fanno la differenza”

SACILE – Un Friuli Venezia Giulia sempre più attento al sostegno dei settori strategici per lo sviluppo del territorio. È quanto emerso dal convegno “Agevolazioni che fanno la differenza”, organizzato a Palazzo Ragazzoni di Sacile dalla ditta Marchiori&Contino, in collaborazione con la Camera di Commercio Pordenone-Udine, la Città di Sacile, ANCE FVG, BCC Pordenonese e Monsile, Costruzioni Izc e Itas Mutua.

Durante l’incontro, gli assessori regionali Stefano Zannier (Risorse agroalimentari) e Cristina Amirante (Infrastrutture) hanno illustrato i risultati ottenuti grazie alle politiche regionali in materia di investimenti agricoli ed edilizia.

Agricoltura: il fondo di rotazione spinge la crescita

Secondo l’assessore Zannier, il Friuli Venezia Giulia può essere considerato un modello nel sostegno agli investimenti in agricoltura, grazie all’efficace operatività del fondo di rotazione. Uno strumento che si sta dimostrando fondamentale per sostenere la crescita del comparto agricolo regionale.

Edilizia privata: oltre 2.700 richieste per il primo bando

Sul fronte edilizio, Amirante ha sottolineato il grande successo del primo bando per l’edilizia residenziale privata, chiusosi lo scorso 6 ottobre con 2.717 domande ricevute. “Un dato che dimostra il forte interesse dei cittadini verso il miglioramento del patrimonio edilizio”, ha spiegato l’assessore.

Circa il 40% delle richieste riguarda immobili destinati alla locazione, segno di un’attenzione crescente per il mercato dell’affitto e la riqualificazione sostenibile degli edifici.

Per il 2025, la Regione ha già stanziato 39 milioni di euro per garantire la copertura di almeno il 30% delle domande: 30 milioni inizialmente previsti e altri 9 milioni inseriti con l’assestamento autunnale di bilancio.



Energia ed efficienza: ancora aperti i bandi regionali

Amirante ha inoltre ricordato che sono tuttora attivi i bandi per l’efficientamento energetico degli edifici, previsti dall’art. 3 della Legge Regionale 8/2025, con uno stanziamento complessivo di 20 milioni di euro.

I canali attivati sono due:

Sportello post-lavori, rivolto ai cittadini che hanno già concluso gli interventi e che possono ricevere un contributo fino al 50% della spesa, per opere come la sostituzione di serramenti, la coibentazione di pareti e coperture. Finora sono già pervenute 620 domande.

Bando per famiglie con ISEE fino a 25mila euro, che consente di ottenere un contributo fino al 75% delle spese per interventi da realizzare, tra cui anche l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. Le richieste ricevute sono state 1.683.

Entrambe le misure prevedono tempi rapidi: l’erogazione o la concessione del contributo avviene entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.

