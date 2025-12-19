Save the Christmas: negozi aperti fino alle 22, Gospel e parcheggi gratuiti

PORDENONE – Il Natale a Pordenone 2025 non finisce di sorprendere e si prepara per Save the Christmas.

Martedì 23 dicembre infatti i negozi del centro saranno aperti fino alle ore 22.00 per l’atteso “shopping dell’ultim’ora”, occasione perfetta per effettuare gli ultimi acquisti prima delle feste e per godersi la magica atmosfera natalizia.

Acquistando nei negozi aderenti all’iniziativa “Save the Christmas” si riceverà un buono speciale, da utilizzare esclusivamente il 23 dicembre alle Casette di Natale di piazza XX Settembre. Con questo buono si avrà diritto a un drink a scelta tra brulé, succo di mela o vino della casa.

​Per le vie del centro, dalle 19.00 la serata sarà animata dal Gospel on the Road con la sua travolgente musica dal vivo.

In piazza XX Settembre poi, dalle ore 18.00, Tommy De Sica e Mistericky in consolle porteranno a Pordenone l’atmosfera inconfondibile del “Martedì italiano” di Mr. Charlie, format che ha fatto impazzire intere generazioni: tante hit, emozioni e quella carica speciale che solo Mr. Charlie sa dare.

​Infine, per effettuare gli ultimi acquisti in totale relax, l’Amministrazione ha stabilito che martedì 23 e mercoledì 24 dicembre i parcheggi su strada e in struttura saranno gratuiti.

​«Con questa decisione – spiega il sindaco Alessandro Basso – intendiamo facilitare gli spostamenti in città durante il periodo delle feste natalizie. La gratuità della sosta in determinate giornate rappresenta un sostegno per le attività commerciali e un servizio per i cittadini, che potranno così vivere il centro in modo più agevole e sereno. È un segnale dell’attenzione di questa Amministrazione verso chi contribuisce quotidianamente alla vitalità della nostra bella Pordenone».

