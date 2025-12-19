5.7 C
Pordenone
sabato , 20 Dicembre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Save the Christmas: negozi aperti fino alle 22, Gospel e parcheggi gratuiti

EVIDENZAPordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Il Natale a Pordenone 2025 non finisce di sorprendere e si prepara per Save the Christmas.

Martedì 23 dicembre infatti i negozi del centro saranno aperti fino alle ore 22.00 per l’atteso “shopping dell’ultim’ora”, occasione perfetta per effettuare gli ultimi acquisti prima delle feste e per godersi la magica atmosfera natalizia.

Acquistando nei negozi aderenti all’iniziativa “Save the Christmas” si riceverà un buono speciale, da utilizzare esclusivamente il 23 dicembre alle Casette di Natale di piazza XX Settembre. Con questo buono si avrà diritto a un drink a scelta tra brulé, succo di mela o vino della casa.
​Per le vie del centro, dalle 19.00 la serata sarà animata dal Gospel on the Road con la sua travolgente musica dal vivo.

In piazza XX Settembre poi, dalle ore 18.00, Tommy De Sica e Mistericky in consolle porteranno a Pordenone l’atmosfera inconfondibile del “Martedì italiano” di Mr. Charlie, format che ha fatto impazzire intere generazioni: tante hit, emozioni e quella carica speciale che solo Mr. Charlie sa dare.
​Infine, per effettuare gli ultimi acquisti in totale relax, l’Amministrazione ha stabilito che martedì 23 e mercoledì 24 dicembre i parcheggi su strada e in struttura saranno gratuiti.

​«Con questa decisione – spiega il sindaco Alessandro Basso – intendiamo facilitare gli spostamenti in città durante il periodo delle feste natalizie. La gratuità della sosta in determinate giornate rappresenta un sostegno per le attività commerciali e un servizio per i cittadini, che potranno così vivere il centro in modo più agevole e sereno. È un segnale dell’attenzione di questa Amministrazione verso chi contribuisce quotidianamente alla vitalità della nostra bella Pordenone».

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Marilena Brunetti, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Enrico Sgariboldi, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.